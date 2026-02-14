Selbst Profis fallen auf Home Bias rein – sei schlauer und vermeide diesen Fehler

Home Bias Falle: Auch Profis investieren nicht wirklich global

Gemeinsam mit seinem Team hat Jan Tachtler 500 weltweit anlegende Aktienfonds analysiert. „Der Home Bias ist kein exklusives Privatanleger-Phänomen. Auch professionelle Fondsmanager weichen systematisch vom globalen Marktportfolio ab – häufig zugunsten des eigenen Wirtschaftsraums“, so Tachtler. Mit anderen Worten: Selbst dort, wo Neutralität und breite Streuung erwartet werden, spielt Heimatnähe eine größere Rolle als gedacht.

Heimatliebe im Fondsportfolio

Besonders deutlich wird das beim Blick auf einzelne Länder. Fonds mit Sitz in Deutschland investieren laut der Analyse spürbar mehr in deutsche Aktien, als es dem tatsächlichen Gewicht Deutschlands im Weltaktienindex entspricht. Tachtler spricht davon, dass deutsche Fonds heimische Aktien im Schnitt um rund 4,2 Prozentpunkte höher gewichten als im MSCI ACWI. In diesem Index hat Deutschland derzeit ein Gewicht von gut zwei Prozent.

Tipp: Vermeide Home Bias und nutze die Kräfte des globalen Aktienmarkts.

Dieses Muster ist kein Sonderfall. Vielmehr zeigt sich laut Tachtler europaweit dasselbe Verhalten: Französische Fonds übergewichten Frankreich, britische Fonds Großbritannien und Schweizer Fonds die Schweiz. Selbst US-Fonds sind davon nicht völlig frei – wenn auch in abgeschwächter Form. Wobei man bei letzteren dazu sagen muss: Wie du weißt haben US-Titel in Welt-ETFs ohnehin ein bereits hohes Gewicht haben, was vielen Anlegern Bauchschmerzen verursacht.

Warum „global“ nicht automatisch global bedeutet

Für dich als Privatanleger ist das eine wichtige Erkenntnis. Denn sie zeigt, dass die Bezeichnung „globaler Fonds“ allein wenig über die tatsächliche Streuung aussagt. Entscheidend ist, wie ein Fonds wirklich investiert ist. Tachtler warnt deshalb davor, sich auf wohlklingende Labels zu verlassen, und macht deutlich, dass ein globaler Fonds je nach Herkunft des Anbieters sehr unterschiedliche regionale Schwerpunkte haben kann.

Genau hier entsteht ein versteckter Home Bias, den viele Anleger gar nicht bewusst wahrnehmen. Mit passiven Welt-ETFs umgehst du heimatbezogene Fondsmanager.

Dein Vorteil als ETF-Anleger

Als privater ETF-Anleger hast du die Möglichkeit, dich deutlich näher am weltweiten Marktportfolio zu orientieren – ohne emotionale Heimatpräferenz. Entscheidend ist dabei der Blick unter die Haube. Oder, wie Jan Tachtler es formuliert: Wer wirklich global investieren möchte, sollte die Länderallokation seines Fonds prüfen und nicht nur auf das Etikett „weltweit“ vertrauen.

Hast du zu viel Deutschland im Depot?

Nimmt man es ganz streng, ist ein Deutschland von mehr als zwei Prozent eine Übergewichtung – geht man nach der Marktkapitalisierung, was an der Börse normalerweise die Kenngröße ist. Der deutsche Anteil globalen Bruttoinlandsprodukt liegt bei etwa drei Prozent. Also spätestens bei überschreiten dieser Schwelle ist von Home Bias die Rede. Doch nun ist das Problem: Bei all dem Dickicht im Depot weißt du gar nicht, wie hoch das deutsche Gewicht ist und ob somit eine übermäßig hohe Gewichtung des hiesigen Aktienmarkts vorliegt.