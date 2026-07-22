S-Neo startet: Können die Sparkassen Trade Republic & Co. jetzt Konkurrenz machen?

S-Neo setzt auf langfristiges Investieren statt Trading

Anders als viele Neobroker positionieren die Sparkassen S-Neo nicht als Trading-App. Stattdessen soll der langfristige Vermögensaufbau im Mittelpunkt stehen. „S-Neo ist deshalb kein Angebot für den schnellen Effekt, sondern ein Zugang für Menschen, die ihre finanziellen Möglichkeiten bewusster nutzen wollen. Das kann der erste Sparplan sein, aber auch eine selbst getroffene Wertpapierentscheidung“, so Schmalzl. Bei dieser Entscheidung hilft dir die ETF-Suche.

Tipp: Einsteiger sollten grundsätzlich weltweit anlegen. Hier findest du unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt.

Was bietet S-Neo?

Über S-Neo können Anleger direkt in der Sparkassen-App ETFs, Aktien und Fonds kaufen oder Sparpläne einrichten. Das Girokonto der Sparkasse dient gleichzeitig als Verrechnungskonto. Dadurch entfällt die Eröffnung eines zusätzlichen Brokerkontos – ein Unterschied zu vielen Neobrokern. Außerdem erfolgt die Depoteröffnung vollständig digital in wenigen Minuten.

Für ETF-Anleger besonders interessant: Das Angebot umfasst mehrere tausend Wertpapiere, darunter ETFs, Fonds und Aktien. Für die meisten Privatanleger dürfte die Produktauswahl damit mehr als ausreichend sein.

S-Neo ist nicht der S-Broker

Nicht zu verwechseln ist S-Neo mit dem eigenständigen S-Broker der Deka-Gruppe: Der S-Broker lässt sich auch ohne Sparkassen-Girokonto eröffnen, während S-Neo gezielt auf die Verzahnung mit dem bestehenden Girokonto in der Sparkassen-App setzt – auch wenn bei vielen Instituten dieselbe DepotPlus-Technik der Deka dahintersteckt.

Was kostet S-Neo?

Bei den Gebühren orientieren sich die Sparkassen deutlich stärker am Wettbewerb als früher. Die Depotführung ist in vielen Fällen bis zu einem Depotvolumen von 50.000 Euro kostenlos, das kann aber wieder von Region zu Region variieren. Wertpapierorders kosten ab 0,95 Euro, ETF- und Fondssparpläne sind in der Regel kostenfrei.

Konditionen von S-Neo

Leistung Kondition Depotführung kostenlos* ETF-, Fonds- und Aktienhandel ab 0,95 €/Trade* Sparpläne kostenlos* Sparplanrate Minimalbetrag legen die Sparkassen individuell fest Quelle: Sparkasse, *Depotführung kostenlos, Wertpapier-Orders kostenpflichtig ab 0,95 Euro. Die Konditionen gelten bei allen Sparkassen, die S-Neo mit einem S Broker DepotPlus der Deka-Gruppe umsetzen. Sparkassen, die S-Neo mit einem eigenen Depot verwirklichen, haben individuelle Konditionen.

Allerdings gibt es einen wichtigen Unterschied zu Trade Republic oder Scalable Capital: Bei den Sparkassen herrscht häufig Kleinstaaterei, so auch zu einem gewissen Grad bei S-Neo: Die genannten Konditionen gelten nur für Sparkassen, die S-Neo mit dem S-Broker DepotPlus der Deka-Gruppe umsetzen. Erfahre hier, ob deine Sparkasse mitmacht.

Sparkassen, die ihre eigene Depotlösung einsetzen, können davon abweichende Preise, Sparplangebühren oder Mindestanlagebeträge festlegen. Deshalb lohnt sich vor der Depoteröffnung immer ein Blick in das Preis- und Leistungsverzeichnis der eigenen Sparkasse.

Einordnung: Der Preis ist nicht mehr das große Problem

Noch vor wenigen Jahren galten klassische Sparkassen-Depots im Vergleich zu Neobrokern als deutlich teurer. Mit S-Neo hat sich das Bild verändert. Ordergebühren ab 0,95 Euro bewegen sich mittlerweile auf einem ähnlichen Niveau wie bei vielen Neobrokern. Kostenfreie Sparpläne runden das solide Angebot ab.

Der Zeitpunkt des Starts ist zudem kein Zufall: Zum 1. Juli 2026 griff das EU-weite Verbot von Payment for Order Flow (PFOF), dem Geschäftsmodell, das Neobrokern bislang Handel für null bis einen Euro ermöglicht hat. Ob und wie stark sich das künftig auf die Gebühren bei Trade Republic, Scalable Capital & Co. auswirkt, ist noch offen – für die Sparkassen ist es aber ein günstiger Moment, um mit wettbewerbsfähigen Konditionen aufzuschließen.

S-Neo im Vergleich zu den großen Neobrokern

Anbieter Depotgebühr Einzelorder ETF-Sparplan S-Neo 0 €* ab 0,95 €** 0 € Trade Republic 0 € 1 € 0 € Scalable (Free) 0 € 0,99 € 0 € Smartbroker+ 0 € 0 € ab 500 € Order 0 € Quelle: extraETF.com, * hängt vom Depotvolumen ab, **standardmäßig

Der entscheidende Unterschied liegt heute jedoch weniger bei den Orderkosten als bei den Rahmenbedingungen. Während Trade Republic oder Scalable Capital bundesweit mit identischen Konditionen arbeiten, unterscheiden sich die Gebühren bei S-Neo je nach Sparkasse. Außerdem bieten Neobroker häufig zusätzliche Leistungen wie die Verzinsung von Guthaben auf dem Verrechnungskonto oder weitere Handelsmöglichkeiten. Das ist beim S-Neo-Verrechnungskonto eher die Ausnahme, vereinzelt gibt es dennoch etwas. So gibt es etwa bei der Sparkasse Münsterland Ost derzeit 1,55 Prozent bis 10.000 Euro.

Für wen lohnt sich S-Neo?

S-Neo dürfte vor allem Sparkassen-Kunden ansprechen, die bisher noch kein Depot oder ein teures Filial-Depot besitzen. Wer sein Girokonto bereits bei einer Sparkasse führt und erstmals einen ETF-Sparplan anlegen möchte, erhält eine unkomplizierte Lösung ohne zusätzliche App oder neues Brokerkonto. Sparpläne sind grundsätzlich kostenfrei, was bei vielen Neobrokern und sogar Direktbanken jedoch Standard ist.

Auch die direkte Integration in die Sparkassen-App dürfte für viele Einsteiger ein Pluspunkt sein. Depot, Girokonto und Wertpapierhandel befinden sich an einem Ort – das macht den Einstieg besonders einfach.

Wer dagegen bereits regelmäßig investiert, mehrere Depots nutzt oder besonderen Wert auf möglichst niedrige Gesamtkosten legt, sollte die Konditionen genau vergleichen. Gerade bei einem langfristigen ETF-Sparplan können schon kleine Unterschiede bei Gebühren über viele Jahre mehrere Hundert oder sogar Tausend Euro Rendite kosten: Jetzt zum ETF-Sparplan-Vergleich.

Fazit: Für Sparkassen-Kunden praktisch, aber ein Wechsel ist nicht nötig

Mit S-Neo schließen die Sparkassen eine wichtige Lücke in ihrem digitalen Angebot. Das neue Depot richtet sich klar an Anleger, die unkompliziert und langfristig Vermögen aufbauen möchten. Die Integration in die Sparkassen-App und die mittlerweile wettbewerbsfähigen Gebühren machen S-Neo zu einer interessanten Alternative – allerdings eher für bestehende Sparkassen-Kunden.

Ein echter Preisbrecher ist S-Neo nicht. Da die Konditionen je nach Sparkasse unterschiedlich ausfallen können, bleibt ein Gebührenvergleich sinnvoll. Wer bereits einen günstigen Neobroker nutzt, muss allein wegen der Kosten nicht wechseln. Wer als Sparkassen-Kunde dagegen seine Finanzen möglichst komfortabel an einem Ort verwalten möchte, findet mit S-Neo ein solides Gesamtpaket.

Alle Depots im Blick behalten

Egal, ob du dein Depot bei einer Sparkasse, einem Neobroker oder mehreren Banken führst: Mit dem extraETF Portfolio Tracker kannst du alle Depots zentral verwalten. Das Tool analysiert deine ETF- und Aktienbestände, zeigt Klumpenrisiken sowie Länder- und Branchengewichtungen und hilft dir dabei, dein Portfolio langfristig optimal auszurichten. Gerade wenn du mehrere Broker nutzt oder die Kosten verschiedener Anbieter vergleichen möchtest, behältst du so jederzeit den Überblick.