Positives Wirtschaftswachstum: Dieses Land sehen Experten in den nächsten Jahren vorne

Die Experten von Amundi sehen ihren Ausblick in Bezug auf das Wirtschaftswachstum in den nächsten zehn Jahren noch positiver. Ein Land ist besonders interessant.

Das globale Wirtschaftswachstum dürfte auch in den kommenden Jahren solide bleiben. Verglichen mit der langfristigen Prognose der Experten von Amundi im Jahr 2023 könnte das Wachstum in den kommenden zehn Jahren höher und die Inflation niedriger ausfallen als bisher angenommen. Einen Grund dafür sehe man in Produktivitätsgewinnen durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI). Allerdings: Verzögerungen in der Klimapolitik könnten die Risiken und damit die volkswirtschaftlichen Kosten bis 2050 erhöhen.

Bei Aktien werden sich laut Amundi die geografischen Schwerpunkte neu ordnen, wobei die Attraktivität der globalen Märkte und der Schwellenländer wieder zunimmt. Indien dürfte das höchste Renditepotenzial bieten, während Europa bei den entwickelten Märkten an Attraktivität gewinnt.