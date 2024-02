Pacer ETF: Was gibt es zu dem geplanten Markteintritt in Europa zu wissen?

Pacer ETF, ein aufstrebender US-amerikanischer Anbieter von aktiv gemanagten ETFs, plant den Eintritt in den europäischen Markt. Was ist davon zu halten.

Pacer konzentriert sich auf thematische und faktorbasierte Strategien und plant, seine in den USA sehr erfolgreiche „Cash * Cows“-Produktreihe in Kürze auch in Europa einzuführen. Pacer hat sich mit seinen ETFs in den USA einen Namen gemacht, insbesondere durch die gute Performance seines größten ETFs, des US Cash Cows 100 ETF. Das Unternehmen verwendet eine Methodik, die das Konzept des freien Cashflows im Verhältnis zum Unternehmenswert als grundlegendes Kriterium für die Aktienauswahl heranzieht. Der US Cash Cows 100 ETF wählt aus dem Russell 1000 Index die hundert Aktien mit der höchsten Free Cash Flow Rendite aus. Die Gewichtung der Unternehmen erfolgt anschließend nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern nach der Höhe des Free Cash Flow.

Das quantitative Auswahlverfahren basiert auf der Theorie, dass Unternehmen, die einen hohen Free Cash Flow erwirtschaften, besser für langfristiges Wachstum und die Bewältigung wirtschaftlicher Turbulenzen gerüstet sind. Die Free Cash Flow Rendite gilt als aussagekräftigere Kennzahl als traditionelle Bewertungsmethoden wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), da sie ein reales Maß für die Finanzkraft und Liquidität eines Unternehmens darstellt. Auch die Verschuldung des Unternehmens fließt mit in die Bewertung ein.