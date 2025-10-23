Neue Dynamik in Asien: Warum jetzt der perfekte Moment für diesen ETF sein könnte

Reformen schaffen in Asien langfristiges Potenzial

Viele asiatische Länder nutzen nach Einschätzungen von Experten das aktuelle geopolitische Umfeld, um ihre Wirtschaftspolitik zu modernisieren und strukturelle Hürden abzubauen. Dazu zählen umfassende regulatorische Liberalisierungen, gezielte Investitionen in die Infrastruktur sowie Maßnahmen zur Stärkung der Binnenwirtschaft. „Die politischen Entscheidungsträger schaffen die Voraussetzungen für ein nachhaltig höheres Produktivitätswachstum. Das ist der entscheidende Treiber für langfristige Renditen“, betont Brown.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung an Asien-Aktien-ETFs.

Diese Dynamik zeige sich besonders deutlich in Japan, wo tiefgreifende Unternehmensreformen und eine stärkere Ausrichtung auf Aktionärsinteressen zu höheren Kapitalrenditen und Ausschüttungen führen. Südkorea treibt mit der sogenannten Value-Up-Agenda mehr Transparenz und Effizienz in Unternehmensstrukturen voran und stärkt so seine Wettbewerbsfähigkeit. China setzt verstärkt auf Binnenkonsum und technologische Eigenständigkeit. Indien wiederum bietet langfristig solide Wachstumsperspektiven, getragen von einer robusten Binnenwirtschaft. „Diese Reformschritte bilden ein starkes Fundament für nachhaltiges Produktivitätswachstum und schaffen die Basis für langfristig steigende Unternehmensgewinne“, so Brown.

Technologie und Transformation als Schlüssel

Daneben gesellt sich ein weiterer zentraler Aspekt. Denn parallel dazu investieren viele Volkswirtschaften der Region stark in Zukunftstechnologien. China richtet seinen Fokus zunehmend auf die Monetarisierung von KI-Anwendungen, was sich bereits positiv in den Unternehmensgewinnen widerspiegelt. Taiwan spielt eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterproduktion und bei der Entwicklung von KI-Hardware. Südkorea und Japan festigen wiederum ihre Position in wichtigen Technologiefeldern. „Asien entwickelt sich zu einem Impulsgeber in Schlüsseltechnologien. Das stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit der Region, sondern verändert auch das globale wirtschaftliche Kräfteverhältnis“, sagt Brown.

Chancen für Privatanleger

Die neue Wachstumsphase eröffnet Perspektiven. Aus Sicht von UBS-AM bieten Aktien aus den asiatischen Emerging Markets Potenzial, insbesondere dort, wo Reformimpulse und Innovation eine Rolle spielen. Gleichzeitig würden asiatische Anleihen zur Diversifikation und Renditeoptimierung in einem globalen Portfolio interessant bleiben. „Die Kombination aus strukturellem Rückenwind, technologischer Führungsrolle und attraktiven Bewertungen macht Asien zu einem Kernbaustein in der strategischen Allokation“, fasst Brown zusammen.