Nach dem Allzeithoch: Wie sind die Aussichten von Gold?

Der Gold-Preis in Dollar ist im vergangenen Jahr um 30 Prozent gestiegen. In Euro gerechnet war es sogar ein wenig mehr. Wie geht es weiter?

Nach dem jüngsten Höhenflug fragen sich Anleger jetzt, wie es bei Gold weitergeht. „Wir bleiben zuversichtlich – aus drei Gründen“, sagt Mirko Kohlbrecher, Investmentstratege bei der Spiekermann & CO AG in Osnabrück. Dazu gleich mehr. Das Edelmetall notiert aktuell auf einem Allzeithoch und steht an der Schwelle zu 3.000 US-Dollar für eine Feinunze. Bereits 2011 fanden wir ein Allzeithoch vor, das jedoch 13 Jahre Bestand hatte. Da konntest du als Aktien-ETF-Anleger wesentlich schneller neue Rekordstände verbuchen. Doch im Vorjahr kannten Goldanhänger kein Halten mehr. Der Preis kletterte im Vorjahr wesentlich stärker als der weltweite Aktienmarkt. „Ein solcher explosionsartiger Anstieg ist den meisten Anlegern suspekt. Gold zu verkaufen, sollte man sich dennoch sehr gut überlegen“, meint Kohlbrecher.