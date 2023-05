Modern Value: Der etwas andere ETF aus Deutschland

Anschließend werden die Aktien fundamental und qualitativ analysiert. Fundamental suchen die Analysten nach Unternehmen mit hohen Margen, geringer Verschuldung, hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsaussichten. Qualitativ kommt es vor allem darauf an, ob es einen wirtschaftlichen Burggraben gibt, eine starke Eigentümerfamilie die Mehrheit der Anteile hält oder das Management selbst engagiert ist.

Diesmal nehmen wir den Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value (WKN: FRA3TF) genauer unter die Lupe. Der ETF wird von der Frankfurter Shareholder Value Management AG rund um den bekannten Fondsmanager Frank Fischer angeboten. Das Research für die aktiven Fonds des Hauses dient auch als Grundlage für die Auswahl der Unternehmen für das ETF- Depot . Zunächst wird das Anlageuniversum nach ESG-Kriterien und Regionen gefiltert.

Die laufenden Kosten wirken mit 0,52 Prozent auf den ersten Blick recht hoch. Angesichts der aktiven Komponente und des geringen Fondsvolumens erscheinen die Kosten jedoch angemessen. Dies zeigt ein Blick auf einen vergleichbaren ETF wie den VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (WKN: A2P6EP), der ebenfalls Gebühren in gleicher Höhe pro Jahr erhebt.

Um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, hat Verisign ein Monopol auf seine Domains. Jede Internetseite mit einer entsprechenden Top-Level-Domain muss daher direkt oder indirekt eine Gebühr an Verisign entrichten. Für die besonders wichtigen .net- und .com-Domains ist die Exklusivität gut gesichert, da Verisign die exklusive Lizenz behält, solange bestimmte Bedingungen eingehalten werden.

Verisign gehört sicherlich zu den weniger bekannten Unternehmen im ETF. Und doch begegnen uns die Dienste des Unternehmens in der Regel mehrmals täglich. Verisign vergibt und betreibt unter anderem die Top-Level-Domains .com und .net. Ende 2022 waren weltweit 350,4 Millionen Domains registriert, etwa die Hälfte davon entfällt auf diese beiden Endungen.

Die 25 Aktien der Watchlist mit der höchsten erwarteten Aktionärsrendite für die nächsten fünf Jahre werden schließlich zum vierteljährlichen Stichtag in den ETF aufgenommen. An diesem Tag werden die Titel wieder auf ihre ursprüngliche Gewichtung von vier Prozent zurückgesetzt. Damit soll die Schwankungsanfälligkeit reduziert werden.

Der Modern Value ETF wurde erst Ende Juni 2022 aufgelegt, was die Vergleichbarkeit erschwert. In dieser kurzen Zeit hat sich der ETF deutlich besser entwickelt als ETFs auf den MSCI World oder das Produkt von VanEck. Der Ansatz, sich auf wenige Unternehmen mit hoher Qualität wie z.B. Verisign zu konzentrieren, gefällt mir sehr gut.