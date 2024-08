Microsoft und Alphabet stehen unter Druck: Gute Zahlen, aber KI-Hoffnungen gedämpft

KI-Unternehmen gaben an der Börse zuletzt nach. Jens Chrzanowski, Deutschland-Chef des europäischen Brokers XTB, ordnet die Lage ein.

Die Saison der Quartalsergebnisse ist in vollem Gange und Alphabet sowie Microsoft haben ihre Zahlen vorgelegt. Ursprünglich unterscheiden sich die beiden Unternehmen in ihrem Fokus (Alphabet war in der Werbung, Microsoft in Computern, Office-Suiten usw.), aber in den letzten Jahren sind sie sich zunehmend nähergekommen und konkurrieren in vielen Bereichen. Die Unternehmen haben gemeinsam, dass sie zusammen mit Amazon dominante Cloud-Player sind, die auf die KI-Welle aufgesprungen sind. Microsoft kooperiert mit OpenAI, Google arbeitet mehr oder weniger unabhängig, aber beide Unternehmen haben eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen, in denen KI-Tools angewendet werden können. Die Unternehmen gehören auch zu den reichsten der Welt, verdienen jedes Quartal zig Milliarden US-Dollar und können sich so leisten, riesige Summen in neue Projekte und Bereiche zu investieren, in die KI natürlich fällt.

Aber Künstliche Intelligenz benötigt eine große und teure Infrastruktur sowie hohe Rechenleistung. Dafür müssen Unternehmen in neue Rechenzentren und Server investieren. Zahlen aus den letzten Quartalen zeigen, dass Unternehmen buchstäblich zig Milliarden Dollar pro Quartal für diesen Zweck ausgeben. Investitionen beziehen sich weitgehend auf die Zukunft und darauf, was Investoren denken, welche Bewertungen die Unternehmen in ein paar Jahren erreichen werden. Aus diesem Grund sind die Aktien der beiden Tech-Riesen in den letzten eineinhalb Jahren erheblich um mehr als 70 Prozent gewachsen. Investoren wollen jedoch oft früher oder später die tatsächlichen Auswirkungen auf die Zahlen sehen und nicht nur Versprechen. Und genau dieser Umstand verursachte die negative Reaktion der Aktien beider Unternehmen nach der Veröffentlichung der neuesten Wirtschaftsergebnisse. Die Ergebnisse waren zwar wirklich gut, aber Investoren suchten auch nach Anzeichen dafür, ob man mit KI bald Geld verdienen wird und ob die Wachstumsrate der Cloud, auf der KI läuft, weiterhin bestehen bleibt.