Lohnt sich beim S&P 500 der Einstieg trotz Allzeithoch?

Der S&P 500 jagt von einem Allzeithoch zum nächsten. Geht dem Index also bald die Luft aus oder geht da noch mehr für Aktionäre?

Viele Aktienindizes weltweit eilen in diesem Jahr von Allzeithoch zu Allzeithoch. Der DAX übersprang am 19. September erstmals die Marke von 19.000 Punkten, der S&P 500 erreichte ebenfalls am 19. September ein neues Allzeithoch mit über 5.700 Punkten. Ursache war die mit 0,5 Prozentpunkten hoch ausgefallene Zinssenkung der US-Notenbank Fed am selben Tag. Mit einer Performance von rund 21 Prozent liegt der S&P 500 in diesem Jahr deutlich vor dem Dax mit rund 14 Prozent (per 26.9.2024). Lohnt sich für Anlegerinnen und Anleger jetzt noch der Einstieg oder heißt es besser abzuwarten, bis ein möglicher Rückschlag neue Einstiegschancen bietet? Sven Anders, Investment-Spezialist für US-Aktien bei J.P. Morgan Asset Management, sieht keinen Grund, aktuell geplante Investments in US-Aktien zu verschieben. Dass ein Investment in US-Aktien unabhängig von aktuellen Allzeithochs erfolgen kann, belegt zudem eine Analyse von J.P. Morgan Asset Management.