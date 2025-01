Die Zahl der Aktionäre ist gesunken: Setze auf ETFs und spreche darüber

Deutsche wollen Aktionäre sein

„Die fast gleichbleibende Zahl von Anlegerinnen und Anlegern am Aktienmarkt zeigt, dass inzwischen das Verständnis über die Bedeutung von Aktien, Aktienfonds und ETFs für die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau in Deutschland zugenommen hat. Dies ist angesichts von Inflation und dem damit einhergehenden Kaufkraftverlust für breite Bevölkerungsschichten erfreulich. Gleichzeitig belegen die stagnierenden Aktionärszahlen das Scheitern des Gesetzgebers in Deutschland in den letzten Jahrzehnten und zeigen, dass es höchste Zeit ist für politische Impulse,“ erläutert Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des Deutschen Aktieninstituts.

Fonds und ETFs sind das Rückgrat des Aktiensparens

Vielen Bundesbürgern sind die Vorzüge breiter Streuung bewusst. Von den 12,1 Millionen Menschen, die in Aktien investieren, haben nach DAI-Zahlen acht Millionen ausschließlich Fonds oder ETFs im Depot. 1,7 Millionen setzen nur auf Aktien. 2,5 Millionen kombinieren beide Anlageformen. Die Zahl der Anlegerinnen und -anleger in Fonds und ETFs beträgt somit rund 10,5 Millionen. Das ist ein Plus von knapp 180.000 gegenüber dem Vorjahr. In mehr als 85 Prozent der Aktiendepots befinden sich Fonds oder ETFs. Damit sind sie das Rückgrat des Aktiensparens. Doch auch hier wieder ein Aber: Die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den hohen Aktienerträgen gelingt in anderen Ländern jedoch deutlich besser. Dies liegt wesentlich an attraktiveren Rahmenbedingungen und höheren staatlichen Anreizen, wie die DAI-Experten vermuten. Hier sollte daher die Politik ins Spiel kommen. Der jüngste Vorschlag von (Noch-) Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Sozialabgaben auf Aktiengewinne zu erheben, erscheint hierbei jedoch wenig hilfreich, um es diplomatisch auszudrücken.

Reformen für die Altersvorsorge mit Aktien nötig

Auf lange Sicht erwirtschaftet eine breit gestreute Aktienanlage durchschnittlich sechs bis neun Prozent Ertrag pro Jahr. Finanzielle Sicherheit, besonders im Alter, ist ein Grundbedürfnis aller Einkommensklassen. Die Auswirkungen gestiegener Preise und der schlechten Wirtschaftslage treffen Menschen mit geringem Einkommen stärker. Gerade diese Einkommensgruppe würde aber erheblich von einer stärkeren Teilhabe an den langfristig höheren Erträgen am Aktienmarkt profitieren. Um die wirtschaftliche Teilhabe zu verbessern, müsse die Rolle der Aktienanlage bei Vermögensbildung und Altersvorsorge gestärkt werden.

Hohes Interesse am Altersvorsorgedepot

Laut einer aktuellen Umfrage der Postbank ist jeder zweite Berufstätige interessiert an einem Altersvorsorgedepot. Dazu bedarf es allerdings nach Einschätzung der DAI-Fachleute deutlich verbesserter Rahmenbedingungen und staatlicher Anreize. Ein Blick in andere Länder wie Schweden, Kanada oder die USA zeigt, dass ein Rentensystem, das die Erträge von Aktien nutzt, dem Wohl auch künftiger Generationen dient und die finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand stärkt.