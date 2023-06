Kurzlaufende Anleihe-ETFs oder Tagesgeld?

Kurzlaufende Anleihe-ETF versus Tages- und Festgeld

Diese Angebote erscheinen auf den ersten Blick besonders attraktiv. Zahlreiche Offerten für Tagesgeld laufen jedoch nur eine begrenzte Zeit. Eine Wiederanlage kann häufig nur zu schlechteren Konditionen oder eben anderswo erfolgen, was die zeitaufwändige Eröffnung einer weiteren Bankverbindung nach sich zieht. Bei Festgeldern wiederum muss der vereinbarte Anlagezeitraum durchgehalten werden, um Nachteile zu vermeiden. Über dem Durchschnitt liegende Zinsen gewähren zudem häufig ausländische Geldhäuser. Wer größere Summen anlegen möchte, sollte sich daher über das jeweils geltende Einlagensicherungs-System informieren. Aber dennoch: Wird eine seriöse Bank gewählt, ist Tages- oder Festgeld gegenüber dem kaum verzinsten Guthaben auf dem Girokonto eindeutig vorzuziehen.

Anleihe-ETFs mit Kurzläufern

ETFs mit kurz laufenden Rentenpapieren bieten einen smarten Zugang zum Zinsmarkt. Sie lassen sich beinahe überall ordern, verwahren und börsentäglich wieder abstoßen. Anleger müssen sich lediglich für ein Segment entscheiden, die ISIN oder Wertpapier-Kennnummer heraussuchen und die Stückzahl an die gewünschte Investitionssumme anpassen. Ins Portfolio gelangen dann Rentenpapiere, die häufig ein- bis dreijährige Restlaufzeiten aufweisen. Sobald ein Schuldtitel fällig wird und zurückgezahlt wird, erwirbt das ETF-Management eine neue Anleihe. Gute Bonitäten und eine breite Streuung vorausgesetzt, lassen die kurzen durchschnittlichen Laufzeiten stabile Erträge bei geringen Kursausschlägen erwarten. Gänzlich ausgeschlossen sind solche Schwankungen aber nicht.

Wer kauft, muss im Vorfeld entscheiden, wem genau das eigene Kapital eigentlich anvertraut werden soll. Diese Überlegung wird in der Regel auf die Euro-Staaten oder auf Euro lautende Rententitel großer Unternehmen mit guter Investmentgrade-Bonität hinauslaufen. Letztere bieten höhere Renditen, gelten aber auch als einen Tick risikobehafteter. Was die Ertragsaussichten anbelangt, lässt die Mehrzahl der kurzlaufenden Firmenbonds die meisten Tagesgeld-Angebote zurzeit hinter sich. Dies gilt auch unter Berücksichtigung der Gebühren für Kurzläufer-ETFs. Zu berücksichtigen sind dann noch die Spesen für An- und Verkauf der Titel, die sich aber zumeist im Rahmen halten.