Kommentar: Warum man die Warnungen von Cathie Wood ignorieren kann

Der Erfolg gibt ihr auch nicht unbedingt recht und bei vielen Experten und erfahrenen Anlegern gilt Cathie Wood nicht als gute Investorin. Mit ihrer sehr auf Growth ausgelegten Strategie ist sie zwar 2020 sehr gut gefahren – ARK Invest war um 150 Prozent im Plus. Doch inzwischen ist dieses Plus wieder deutlich zusammengeschrumpft. 2021 ging es um 23 Prozent nach unten, 2022 waren es 67 Prozent. Diversifizierung – Fehlanzeige.

Sollten Anlegerinnen und Anleger nun also ihre ETF-Investments verkaufen und keinen Gedanken mehr an die Produkte verschwenden? Die knappe Antwort: Natürlich nicht. Diverse Experten sind sich darüber einig, dass die Investorin zum Teil Falschinformationen verbreitet und gezielt Anleger verunsichern möchte – um sie dazu zu bewegen, zu einem aktiv gemanagten Fonds zu wechseln. Dazu kommt die Tatsache, dass ARK Invest einen starken Fokus auf disruptive Technologien setzt. Auch Cathie Wood gehört – wie übrigens die Mehrheit – zu den aktiven Anlegerinnen und Anlegern.

Kein Grund zur Panik also. Wer ein diversifiziertes ETF-Portfolio hat, braucht sich nicht zu große Sorgen zu machen. Wir haben an dieser Stelle in den letzten zwei Jahren oft darüber geschrieben, dass sich die (westliche) Wirtschaft in einer Krise befindet und sich das auch auf Börsen und Investments auswirkt. Doch solche Phasen gab es in der Geschichte immer wieder und im ausklingenden Jahr sah die Lage schon wieder bedeutend anders aus.

Tipp: Schau dir gleich unsere ETF-Empfehlungen für den globalen Aktienmarkt an.

Und: Erwiesenermaßen schlagen aktiv gemanagte Fonds selten ein passives Investment. Ihr könnt also auch weiterhin ganz gelassen in ETFs investieren.