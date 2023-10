ARK ETFs kommen nach Europa – was Anleger wissen sollten

Chancen von ARK-Produkten

Mit ihrer innovativen und disruptiven Anlagestrategie hat sie eine große Anhängerschaft gewonnen und ihre ETFs erfreuen sich großer Beliebtheit. Doch trotz des Hypes und der Euphorie um die Fonds ist eine kritische Betrachtung wichtig. Die Unternehmen in den ARK-Produkten haben zwar zweifellos ein hohes Wachstumspotenzial, sind aber auch mit erheblichen Risiken behaftet. Viele dieser Unternehmen operieren in sehr volatilen Märkten, sind stark defizitär und in hohem Maße von zukünftigem Wachstum abhängig.

Ein weiterer Aspekt, der kritisch betrachtet werden muss, ist die hohe Konzentration der ETFs von Cathie Wood auf bestimmte Einzeltitel. Ein großer Teil des Portfolios besteht aus wenigen Unternehmen, die einen großen Einfluss auf die Performance der ETFs haben. Der Erfolg der Anlagestrategie steht und fällt daher mit der Qualität der Analysen.

Die Analysen und das Handeln von ARK-Invest im Check

Die Analysen und Kursziele von ARK Invest sind immer wieder vergleichsweise optimistisch bis unrealistisch. Für Zoom beispielsweise prognostizierte ARK in einer Studie vom Juni 2022 im pessimistischen Fall einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen selbst mit einem Umsatz von rund 4,5 Milliarden US-Dollar. Eine Beschleunigung des Umsatzwachstums sollte man als konservativer Investor im bärischen Szenario wohl nicht unbedingt unterstellen.