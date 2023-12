Jetzt schlägt die Stunde der starken Marken an der Börse

Nach den jüngsten Aktienrekorden stellt sich die Frage: Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? Marken könnten gefragt sein.

Die Konjunktur liefert vorerst keinen Rückenwind, die Zinssenkungsphantasie scheint vorerst ausgereizt. „Angesichts der sich eintrübenden Makro-Aussichten kommt es bei Aktienauswahl zunehmend auf die Mikro-Ebene an“, sagt Carsten Gerlinger, Managing Director und Head of Asset Management bei Moventum AM. Attraktiv seien gut am Markt positionierte Unternehmen mit soliden Zahlen und defensivem Geschäftsmodell.

Der Blick auf die Weltwirtschaft gibt keinen Anlass für Optimismus. Die Wachstumsschwäche der großen Volkswirtschaften setzt sich weiter fort, wobei sich die US-Ökonomie immer noch als die stabilste unter den Schwachen präsentiert. Zwar waren die letzten Wirtschaftswachstumszahlen stark. „Dennoch ist eine Rezession in den USA immer noch möglich, sollte die Wirkung der hohen Zinsen erst zeitverzögert und stärker als erwartet eintreten“, mahnt Gerlinger. Auch die leichten Erholungstendenzen in der Euro-Industrie Ende des dritten Quartals solle man nicht überbewerten. In besonders schlechter Verfassung sei die deutsche Wirtschaft, „was interessanterweise vom Dax derzeit völlig ignoriert wird“, so Gerlinger.

Die Inflation ist zwar auf dem Rückzug, die Zielwerte der Zentralbanken liegen wieder in greifbarer Nähe. Doch ist dies nur ein Spiegel der geschwächten Konjunktur. Dazu kommt ein gewachsenes politisches Risiko: Im Superwahljahr 2024 werden die Bevölkerungen von Ländern, die drei Viertel der globalen Wirtschaftsleistung erbringen, zu den Urnen gerufen.