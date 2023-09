Inflation und inflationsgeschützte Anleihe-ETFs unter der Lupe

In den vergangenen Monaten erwies sich die Inflation vor allem in Europa als ausgesprochen hartnäckig. So können sich Anleger darauf einstellen.

Vom von der EZB kommunizierten Wunschwert in Höhe von zwei Prozent p.a. sind wir in der Eurozone noch ziemlich weit entfernt. Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) am 14. September zum zehnten Mal in Folge ein Anheben der Leitzinsen verkündet hat, erreichte sie in den vergangenen zwölf Monaten lediglich einen Rückgang der Teuerungsrate von 9,9 auf 5,2 Prozent p.a. (August). In Deutschland fiel der Rückgang von 8,6 auf 6,1 Prozent p.a. noch „magerer“ aus. EZB-Chefin Christine Lagarde prognostizierte für die kommenden beiden Jahre jährliche Inflationsraten von 3,2 Prozent (2024) bzw. 2,1 Prozent (2025). Damit wäre dann die „Mission Preiswertstabilität“ erfüllt. Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed, äußerte sich nach der jüngsten Sitzung (20. September) ebenfalls zur Inflation. Er rechnet mit einem anhaltenden Kampf gegen die Inflation, der sich bis ins Jahr 2026 hinziehen könnte.