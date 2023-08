Frist für Steuererklärung rückt näher: Das müssen Anleger wissen

Denn auch wenn es den meisten Menschen keinen Spaß macht: Die Steuererklärung lohnt sich oft. Vor allem Menschen mit geringem Einkommen oder hohen besteuerbaren Ausgaben profitieren von ihr. Satte 88 Prozent aller eingereichten Steuererklärungen führen zu einer Steuererstattung. Zahlen des Statistischen Bundesamts aus 2019 zeigen: Im Schnitt sind 1.095 Euro drin. Wer keine Steuererklärung abgibt, verschenkt also oft bares Geld an den Staat.

Müssen Anleger ihre ETFs versteuern?

Die schnelle Antwort: Jein! Wer in ETFs investiert, zahlt automatisch darauf Steuern. 25 Prozent Abgeltungssteuer, 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer fallen an. Anlegerinnen und Anleger müssen sich aber nicht selbst darum kümmern. Emittenten zahlen die Abgeltungssteuer, auch Kapitalertragssteuer genannt, direkt aus dem Fondsvermögen. Sie fallen also nicht erst bei Verkauf der Wertpapiere an, sondern werden jedes Jahr direkt vom Broker oder der Bank ausgeführt.

Bedeutet das geringere Erträge für Anleger? Theoretisch ja. Doch es gibt die Teilfreistellung – den sogenannten Sparerpauschbetrag. Das bedeutet, Erträge aus ETFs, aber auch aus aktiven Fonds, Aktien, Dividenden und Guthabenzinsen sind ab diesem Jahr bis zu 1.000 Euro steuerfrei, wer gemeinsam mit dem Ehepartner anlegt, kann bis zu 2.000 Euro geltend machen. Allerdings lagen diese Summen bis einschließlich 2022 noch bei 801 (Ledige) bzw. 1.602 Euro (Verheiratete).

Wichtig: Der Freistellungsauftrag muss beim Broker oder der Bank eingereicht werden – wer das versäumt, profitiert nicht vom Sparerpauschbetrag! Allerdings können Sie sich Ihr Geld dann immer noch über die Steuererklärung zurückholen.

Übersteigen die Gewinne die Vorteile durch die Steuerersparnis, könnte sich die Realisierung von Gewinnen lohnen. Wer langfristig anlegt, kann das Portfolio zu Beginn eines neuen Jahres wieder aufstocken. Anlegerinnen und Anleger sollten hierbei aber zunächst abwiegen, ob die Steuerersparnisse die Transaktionskosten tatsächlich aufwiegen.