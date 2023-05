Experten: Am globalen Aktienmarkt bleibt es weiter turbulent

Börsenexperten sehen unruhige Zeiten am Aktienmarkt. Dabei komme es in den kommenden Monaten auf drei wichtige Faktoren an.

Neben einer Verlangsamung des Konsums in den Industrienationen sowie den Chancen durch die Wiedereröffnung in China sorgen geopolitische Risiken für Schwankungen und Vorsicht an den Märkten, wie die Experten von J.P. Morgan Asset Management meinen. Auch die Entwicklung der Inflation werde die Märkte weiter beeinflussen. „Nach Lieferengpässen und einer Verknappung des Angebots in den Jahren 2020 und 2021 haben inzwischen viele Rohstoffe wieder das Niveau von 2019 erreicht, was die Inflation in diesem Bereich bremst“, erläutert Helge Skibeli, Portfolio Manager für globale Aktien bei J.P. Morgan Asset Management.

Allerdings sei mit Verzögerungseffekten zu rechnen, da viele Unternehmen die Kosten mittels Terminkontrakten fixiert haben. „Auch zeigt sich, dass sich die Nachfrage von physischen Gütern hin zu Dienstleistungen verlagert. Angesichts angespannter Arbeitsmärkte und der Lohninflation bleibt der Kostendruck jedoch hoch“, führt Skibeli weiter aus. Nachdem der Nachfragezyklus für physische Güter bereits mehr als zwei Jahre anhält, erwartet der Experte auch für Dienstleistungen eine längere Phase erhöhter Nachfrage.