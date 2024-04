Europäer wurden reicher: Das kannst du von der Rallye Ende 2023 lernen

Der Jahresendspurt machte europäische Anleger um eine Billion Euro reicher. Sei auch du bei der nächsten Rallye an der Börse dabei.

Wenn die Aktien deutlich anziehen, sprechen wir von einer Rallye. Genau das geschah zum Jahresausklang 2023. Wer mit ETFs auf die weltweiten Märkte gesetzt hat, war im Prinzip automatisch dabei. So bescherte die Rallye an den Kapitalmärkten den privaten Anlegern im Euroraum im vierten Quartal 2023 Kursgewinne in Höhe von 854 Milliarden Euro, wie aus vorläufigen Zahlen der EZB hervorgeht. Zusammen mit neuen Ersparnissen (oder neuen Finanzanlagen) in Höhe von 189 Milliarden Euro erreichte das private Geldvermögen im Euroraum 29,8 Billionen Euro, was einem Anstieg von 3,6 Prozent oder 1,04 Billionen Euro gegenüber dem Vorquartal entspricht, wie das Analysehause Barkow Consulting vorrechnet. Dies sei nach dem Corona-Aufschwungquartal (zweites Quartal 2020) mit 1,13 Billionen Euro der zweithöchste Anstieg seit Beginn der Datenaufzeichnung im Jahr 1999. Für das Gesamtjahr 2023 summiere sich der Vermögenszuwachs sogar auf 1,63 Billionen Euro oder 5,8 Prozent.

Diesen Schub konnten die Börsen 2024 bisher mitnehmen. So hat die jüngste Rallye an den Kapitalmärkten deutsche Privatanleger allein durch Kursgewinne im ersten Quartal 2024 um 91 Milliarden Euro reicher gemacht.