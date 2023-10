ETF-Sparplan-Markt: Eine große Demokratisierungsbewegung

Während der Corona-Zeit boomte der ETF-Sparplan-Markt. Nun halten sich Anlegende zurück. Dabei steht das weitere Wachstum auf einer breiten europäischen Basis.

Börsennotierte Indexfonds (engl. Exchange Traded Funds/ETFs) sind eine Erfolgsgeschichte. Die passiven Anlageprodukte feierten im laufenden Jahr ihren 30. Geburtstag und überzeugen seitdem durch eine leicht verständliche Funktionsweise, ein breites Angebot und geringe Kosten. So wuchs und wächst auch der ETF-Sparplan-Markt. Denn speziell ETF-Sparpläne erfreuen sich in der Anlegenden-Community großer Beliebtheit, da sie dem langfristigen Vermögensaufbau dienen und häufig zur Altersvorsorge eingesetzt werden. Jüngst ventilierte Staatssekretär Dr. Florian Toncar (FDP) im extraETF Talk auf YouTube sogar die Idee eines geförderten Altersvorsorgedepots auf ETF-Basis. Doch wie steht es denn um den ETF-Sparplanmarkt? Vor allem in einem herausfordernden Umfeld und nach einem schwierigen Jahr 2022, das Aktien und Anleihen gleichermaßen hart traf. Die Antwort: Gut, wie extraETF in der von iShares (BlackRock) beauftragten Studie „Der ETF-Sparplan-Markt in Kontinentaleuropa“ zeigt.

Während sich in der Corona-Zeit die Deutschen verstärkt mit den eigenen Finanzen beschäftigten, erfuhren ETF-Sparpläne einen regelrechten Nachfrage-Boom. Zwischen 2019 und 2021 hat sich ihre Anzahl allein in Deutschland von 1,5 Millionen Verträgen auf 4,9 Millionen mehr als verdreifacht. Im Jahr 2022 – stark vereinfacht gesagt dem ersten Jahr ohne tiefgreifende Corona-Restriktionen – stieg die Anzahl noch einmal auf dann 6,6 Millionen ETF-Sparpläne. 2022 war das angesprochene Annus Horribilis. Das Jahr war geprägt von geopolitischen Krisen und einer geldpolitischen Zeitenwende. Der Dow Jones beendete das Jahr mit minus neun Prozent, die Nasdaq mit minus 34 Prozent, der japanische Leitindex Nikkei ging um elf Prozent in die Knie, ebenso der Euro Stoxx 50 und der DAX verzeichnete ein Minus von zwölf Prozent. Gleichzeitig hoben wesentliche Zentralbanken die Zinsen an. Im Juli erhöhte die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nach mehr als sechs Jahren um 0,5 Prozentpunkte. Der nächste Zinsschritt folgte im September auf 1,25 Prozent, im Oktober 2022 dann auf zwei Prozent, im Dezember 2022 auf 2,5 Prozent. Mittlerweile steht das Zinsbarometer bei 4,5 Prozent.