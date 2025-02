Egal, wie die Bundestagswahl ausgeht: Macht dir die Aktienrente selbst

Deshalb wäre die Aktienrente sinnvoll

„Der bisherige Generationenvertrag für die Rente geht längst nicht mehr auf und wird es wohl auch nie wieder. Die Alterspyramide der deutschen Bevölkerung ist völlig aus der Form geraten. Zu wenige junge Erwerbstätige zahlen in die Rentenkasse ein, um damit ältere, verrentete Menschen zu versorgen“, sagt Andreas Schyra, Vorstandsmitglied der PVV AG in Essen. Diese Thematik ist bereits seit Jahrzehnten absehbar. „Der grundsätzliche Ansporn, Gelder zur Altersvorsorge am Kapitalmarkt und insbesondere in Aktien anzulegen, ist daher vollkommen berechtigt“, meint Schyra und rät insbesondere jungen Menschen nicht darauf zu warten, ob und wann die Politik in Deutschland eine wie auch immer geartete Aktienrente einführt. Der Fachmann appelliert damit an die Eigenverantwortung.

Hol dir einen ETF-Sparplan

Aktienrente hin, Aktienrente her: in jedem Fall solltest du dir einen oder mehrere ETF-Sparpläne zulegen. Selbst, wenn du jetzt noch in der Ausbildung oder im Studium bist, fang einfach bereits mit kleinen Summen an, später kannst du immer noch aufstocken.

Nutze die Kraft des Zinseszinses

Für die Motivation liefert Schyra gleich noch ein Beispiel mit: Ein Sparer zahlt über einen Zeitraum von 25 Jahren monatlich 100 Euro in einen oder mehrere Sparpläne ein. Zudem wird unterstellt, dass im Durchschnitt eine Rendite von fünf Prozent vor Steuern erzielt wird. Das ist realistisch. Schließlich erzielte der globale Aktienmarkt in den vergangenen 25 Jahren jährlich eine durchschnittliche Wertentwicklung von etwa sechs Prozent.

Am Ende des Ansparzeitraums wurden insgesamt 30.000 Euro aus eigener Kraft angelegt. Die Wertsteigerung der ETFs bringt zusätzliche 28.823,65 Euro. In Summe stehen dem Anleger am Ende der Ansparphase 58.823,65 Euro zur Verfügung. Die angesparten Beträge haben sich nahezu verdoppelt.

Ausdauer wird belohnt

In diesem Beispiel sei es nicht entscheidend, dass die Anlage jedes Jahr konstant eine Rendite von fünf Prozent erzielt. Es komme vielmehr darauf an, die Sparleistung von 100 Euro monatlich in guten und in schlechten Börsenphasen durchzuhalten. Das führt zu einem geglätteten durchschnittlichen Einkaufskurs über die gesamte Ansparphase hinweg. In schlechten Kapitalmarktphasen mit sinkenden Kursen werden für die 100 Euro mehr Anteile des ETFs erworben als in Phasen mit höheren Kursen. „Die entstehende Glättung des durchschnittlichen Einstandskurses nennt sich Cost-Average-Effekt und trägt maßgeblich zum Gesamterfolg des Vermögensaufbaus bei“, erklärt Schyra. Erfahre alles über den Cost-Average-Effekt.

„Entscheidend ist es, den Sparbetrag unbeirrt beizubehalten. Über einen langen Zeitraum können die deutlich höheren Schwankungen aufgrund des Cost-Average-Effektes vernachlässigt werden. In den letzten 25 Jahren kam es zu zahlreichen Krisen an den Kapitalmärkten. Für den langfristigen Erfolg waren sie alle zu vernachlässigen“, fäht Schyra fort.