Dividenden-ETFs: Sind die Anlegerlieblinge schwankungsärmer?

Überraschung durch Dividenden-ETFs

Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass dies an den hohen Dividendenabschlägen liegen könnte. Dem ist aber nicht zwangsläufig so. Wer global denkt und deshalb die anerkannte Dividendenstrategie lieber auf den FTSE All World anwenden möchte, dürfte in puncto Risikovergleich durchaus überrascht sein. Grund: Ein Investment in den Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (WKN: A1T8FV) stellt nämlich die deutlich risikoärmere Investmentalternative dar.