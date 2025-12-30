Diese ETFs haben 2025 alle überrascht – Gewinner und Verlierer im Überblick

Das Börsenjahr 2025 zeigt einmal mehr, wie stark sich Anlagethemen im ETF-Bereich auseinanderentwickeln können. Während einige Themen regelrecht durch die Decke gegangen sind, mussten andere deutliche Verluste hinnehmen. Gerade für dich als privater ETF-Anleger lohnt sich deshalb ein genauer Blick darauf, welche Anlagethemen im Aktienbereich 2025 zu den klaren Gewinnern gehören – und welche eher zu den Verlierern zählen. Und es zeigt einmal mehr, wie wichtig breite Streuung mit Welt-ETFs ist.

Die Gewinner-ETFs an der Börse 2025 Ganz oben auf der Liste der Gewinner stehen 2025 eindeutig Goldminen-ETFs. Sie sind das dominante Top-Thema des Jahres und führen die Performance-Ranglisten im Aktiensegment an. Der Hintergrund ist der stark gestiegene Goldpreis, der neue Höchststände erreicht hat. Goldminenunternehmen profitieren davon überdurchschnittlich, weil steigende Goldpreise ihre Gewinne stark erhöhen können. Dieser Hebeleffekt sorgt dafür, dass Goldminen-ETFs deutlich besser laufen als der Gesamtmarkt und viele andere Themen hinter sich lassen.

Ebenfalls zu den klaren Gewinnern zählt der europäische Bankensektor. Banken-ETFs mit Fokus auf Europa konnten 2025 stark zulegen und gehören in den Aktien-Ranglisten zu den Top-Performern. Höhere und länger anhaltende Zinsen, robuste Erträge aus dem Kreditgeschäft sowie verbesserte Kapitalquoten haben europäische Banken wieder attraktiver gemacht. Nach Jahren der Zurückhaltung entdecken viele Anleger den Sektor neu, was sich auch in der Performance entsprechender ETFs widerspiegelt.

Als drittes Gewinner-Thema lassen sich Innovations- und Zukunftsthemen nennen, etwa aus den Bereichen Raumfahrt, spezialisierte Technologien oder langfristige Megatrends. Diese ETFs profitieren davon, dass Anleger 2025 wieder stärker auf Wachstum setzen und bereit sind, in Zukunftsmärkte zu investieren. Zwar erreichen sie nicht die Performance der Goldminen, gehören aber dennoch zu den besseren Aktien-Themen des Jahres.

Die ETF-Verlierer des Börsenjahres 2025 Bei aller Begeisterung für Themen-Engagements solltest du immer beachten, dass die Wette auch nach hinten losgehen kann. Setze also im Grundsatz immer auf globale ETFs. Themen- und Länder-ETFs solltest du allenfalls im Core-Satellite-Konzept einbinden. Neukunden-Aktion bis 31.01.2026: Mit dem extraETF Portfolio Tracker behältst du 2026 all deine Depots im Blick, analysierst deine Assets und optimierst deine Geldanlage – mit 30 % Rabatt für alle Jahresabos*. Jetzt Code: 2026 einlösen und 30 % sparen! * Auf der Verliererseite zeigt sich ein ganz anderes Bild. Besonders schwer hatten es 2025 sehr enge Nischen-Themen und vereinzelte Länder, bei denen einzelne Branchen oder Spezialsegmente im Fokus stehen. Sobald der Rückenwind fehlt, geraten solche ETFs schnell unter Druck und rutschen in den Performance-Rankings deutlich nach unten. Das macht sie anfällig für Enttäuschungen, wenn die Erwartungen zu hoch waren. Tipp: Du suchst bereits die Gewinner für 2026? Dann schau dir gleich unsere Themen-ETF-Seite an. Ein großer Verlierer war so etwa Saudi-Arabien. Trotz der grundsätzlich starken Bedeutung des Landes im Energiesektor konnten entsprechende ETFs im laufenden Jahr nicht überzeugen. Schwankende Ölpreise, geopolitische Unsicherheiten und eine hohe Abhängigkeit von einzelnen Wirtschaftssektoren haben dazu geführt, dass Saudi-Arabien-ETFs im Performance-Vergleich deutlich zurückgefallen sind und zu den schwächsten Aktien-Themen zählen.

Ebenfalls klar auf der Verliererseite stehen ETFs auf die indische Techsparte. Nach einer starken Entwicklung in den Vorjahren kam es 2025 zu einer deutlichen Ernüchterung. Hohe Bewertungen, zunehmender Wettbewerbsdruck und eine schwächere Nachfrage nach IT-Dienstleistungen haben dazu geführt, dass indische Technologieaktien spürbar unter Druck geraten sind. Entsprechende Themen-ETFs zählen im laufenden Jahr zu den schwächeren Aktien-Investments.

Als drittes Verlierer-Thema haben sich Cloud-Computing-ETFs erwiesen. Obwohl Cloud Computing langfristig ein Wachstumsthema bleibt, litten entsprechende ETFs 2025 unter Gewinnmitnahmen, hohen Erwartungen und steigenden Kosten bei den Unternehmen. Viele Anleger haben nach den starken Kursgewinnen der vergangenen Jahre Gewinne realisiert, was dazu führte, dass Cloud-ETFs im Vergleich zu anderen Themen deutlich zurückblieben.