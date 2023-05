Die Angst vor der zweiten Welle der Inflation geht um

Die Inflation geht deutlich zurück. Die Lieferketten funktionieren wieder besser. Die Energiepreise sinken. Doch nur auf den ersten Blick ist alles weitgehend im Plan. Denn die Teuerung könnte zurückkehren.

Eine Erkenntnis aus den 1940er- und 1970er-Jahren ist, dass die Hochinflation immer stark zurückging, aber schon bald darauf wieder zurückkehrte. Die Verbraucherpreise schwankten in diesen Phasen mehrmals zwischen Jahresraten von Null und über zehn Prozent. So wurde in den 1940er-Jahren der Notenbankzins in den USA künstlich niedrig gehalten. Die Dekade war von zwei Rezessionen und zwei Hochinflationen mit Spitzenraten von 13 und 20 Prozent geprägt. Die Zinsen blieben damals deutlich unter der Inflationsrate. Die USA konnten sich so real entschulden.