Der Bitcoin hat ein Allzeithoch erreicht: Blase oder Boom?

Treiber des Anstiegs sind die enormen Zuflüsse durch die erst kürzlich zugelassenen Bitcoin-ETFs. „Am Rekordtag 28. Februar kauften die ETFs-Bitcoin im Wert von 612 Millionen US-Dollar – bei einem Gesamthandelsvolumen im Bitcoin von rund zwei Milliarden Dollar“, sagt Giesen. „Der Bitcoin-ETF von Blackrock ist derzeit für 40 Prozent der Nettomittelzuflüsse des Fondsanbieters verantwortlich“, sagt Giesen. „Und das, obwohl er nur eines von hunderten Produkten des weltgrößten Vermögensverwalters ist.“ Mittlerweile hält der ETF mehr als zehn Milliarden Dollar in Bitcoin. Die ETFs kaufen derzeit bis zu zehn Mal mehr Bitcoin als von den Minern neu produziert werden.

Im Gegensatz zu den bisherigen Booms werden die Preise nicht durch zocken, sondern durch zusätzliche Nachfrage neuer Investoren, die durch die ETFs erstmals in Kryptowerte investieren können, getrieben. Das zeigt sich auch daran, dass die Erwartung der ETF-Zulassung die Kurse zwar gewaltig trieb. „Die Umsetzung sorgte dann aber eher für einen Rutsch“, sagt Giesen. „Hier wurden Gewinne vor allem von Privatanlegern mitgenommen.“ Der jetzige Anstieg ist stark nachfragegetrieben.

Grundsätzlich ist die zyklische Entwicklung des Bitcoins nichts Neues. Seit seinem Start ist die Preisentwicklung durch Übertreibungen und darauffolgende Zusammenbrüche bestimmt. „Die Übertreibungszyklen hatten jeweils andere Treiber“, so Giesen. „Bei der letzten Kryptomania waren es in erster Linie Privatanleger, die nicht nur in Bitcoin investiert hatten, sondern mit allerlei Meme-Coins und Kryptophänomenen wie NFT herumspekulierten.“