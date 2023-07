Der Abschwung droht – schau dir das Rezessionsdepot an

Nach der Definition befindet sich die deutsche Wirtschaft in der Rezession. Zeit also, sich das Rezessionsdepot näher anzusehen.

Die aktuellen Zahlen lassen darauf schließen, dass noch zwei weitere Quartale mit rückläufiger wirtschaftlicher Aktivität folgen könnten. Anleger sollten ihr Aktiendepot vor diesem Hintergrund rezessionssicher aufstellen. Das erste Halbjahr war für die Aktienmärkte in Europa sehr ordentlich. Dennoch gilt in unsicheren Phasen aus meiner Perspektive die Devise „Cash ist King“. Für mögliche Käufe bei potenziellen Rücksetzern am Aktienmarkt empfiehlt es sich, bis zu 50 Prozent des Betrages, der in Aktien angelegt werden soll, liquide zu halten. Aktuell gibt es für Liquidität sogar wieder Zinserträge, sodass dieser Betrag nicht gänzlich ungenutzt bleibt. Um international zu diversifizieren, empfehle ich, jeweils ein Drittel in Europa, in den USA und in der pazifischen Region zu gewichten.