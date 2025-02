Bundestagswahl – Das Wahlergebnis und die Folgen für deine Finanzen

Die neue Bundesregierung dürfte aus CDU/CSU und SPD bestehen. Doch was bedeutet das für deine Finanzen? Eine erste Einschätzung.

Das Wahlergebnis der Bundestagswahl steht fest. Die CDU/CSU kommt auf 28,5 Prozent, die SPD erreicht 16,4 Prozent. Somit kommen Union und Sozialdemokraten auf 331 von 630 Sitzen, was für eine Mehrheit reicht. Damit käme es in der Geschichte der Bundesrepublik zur fünften Koalition zwischen Schwarz und Rot. „Ich gratuliere Friedrich Merz und der CDU/CSU zu diesem klaren Wählerauftrag. Deutschland braucht jetzt einen Neustart – Klarheit, Tempo, Entschlossenheit. Es ist an der Zeit, dass Politik und Wirtschaft gemeinsam den Stillstand der letzten Jahre überwinden und einen Wachstumspfad einschlagen, der Zuversicht und Innovationskraft freisetzt“, fordert Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

Allerdings liegen die Positionen von CDU/CSU und SPD in zentralen Punkten der Wirtschafts- und Sozialpolitik weit auseinander. „So wollen zwar beide Partner die Steuern senken, doch die CDU/CSU vor allem die Unternehmenssteuern. Zudem will sie den Solidaritätszuschlag vollständig abschaffen. Die SPD dagegen zielt in erster Linie auf Steuererleichterungen für Gering- und Normalverdiener. Während die Unionsparteien die Innovationskraft der Wirtschaft stärken wollen, betont die SPD in ihrem Programm öffentliche Investitionen in die Infrastruktur“, sagt Jan Viebig, Chief Investment Officer bei ODDO BHF.

Sehen wir uns also nun an, was die neue wahrscheinliche Koalition für dich als Privatanleger bedeuten könnte. Allerdings werden wir natürlich die Details erst in den kommenden Wochen oder vielleicht Monaten erfahren, wenn der Koalitionsvertrag steht. Klappern wir nun die wesentlichen Aspekte ab.