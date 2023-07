Boom bei Aktien: Der Markt ist gespalten

Anleger, die auf den Dax schauen, reiben sich die Augen: Der Index testet immer wieder seinen Höchststand. Doch der steile Aufschwung wird nicht von allen Aktien getragen.

Hinter der Fassade des vermeintlich breiten Aktienaufschwungs zeichnen sich bedenkliche Risse ab. Anleger sollten jetzt genau hinsehen! Bekannte und viel beachtete Aktienindizes wie Dax und Euro Stoxx 50 notieren nahe ihren Höchstständen. Doch wer genau hinschaut, erkennt: Nur wenige Aktien halten diesen Aufschwung am Laufen. Diese Erkenntnis bestätigt sich, wenn man auf die mittleren und kleineren Aktien schaut. Die Indizes MDax und SDax liegen rund 25 Prozent unter ihren Allzeithochs und damit weit hinter dem Dax. In den USA ziehen große Technologietitel wie Apple und Nvidia den Nasdaq-Index nach oben, während der Index für die US-Small Caps nahe an seinem Oktobertief steht.