Börsenjahr 2023 – das waren die Tops

In den vergangenen Jahren galt der europäische Markt nicht als der große Renditenbringer. 2023 sah das anders aus. In der S&P-Jahresbilanz konnten ausgerechnet die Sorgenkinder Italien, Spanien, Griechenland und Ungarn, außerdem Irland, bis Ende November Gewinnsteigerungen zwischen 28 und 47 Prozent erzielen. Doch nirgendwo in Europa lief es besser als in Zypern. Laut Bloomberg hat das Land ein Plus von 52 Prozent erzielt – in Euro gerechnet.

Argentinien gilt nicht unbedingt als Paradebeispiel für ein wirtschaftlich starkes Land. Genaugenommen steht das Land vor einer Masse an großen Problemen. Dazu gehören Hyperinflation und starke Rezession, auch gesellschaftliche Krisen sind an der Tagesordnung. Die Börse jedoch scheint das alles nicht zu stören. Kein Index hat 2023 so gut abgeschnitten wie der argentinische Merval. Um satte 90 Prozent konnte der Index seinen Wert steigern, dabei ist die Inflation bereits abgezogen. Gründe dafür gibt es mehrere, einer ist sicher die Wahl des neuen Präsidenten Javier Milei, von dem viele Reformen erhofft werden. Seine Kandidatur sorgte bereits nach den Vorwahlen für ein Hoch des Global X MSCI Argentina ETF (WKN: A1T965), der seinen Wert seitdem verdoppelt hat.

Das waren die Boom-Branchen 2023

2023 war das Jahr der KI. Mit ChatGPT und ähnlichen Programmen hat die Künstliche Intelligenz Einzug in unseren Alltag gefunden. Kein Wunder also, dass sich dieser Trend auch in der Finanzwelt widerspiegelt. Und der Boom ist ungebrochen – Analysten und Experten gehen davon aus, dass KI-ETFs und -Aktien weiterhin stark performen. Denn die Branche ist noch lange nicht am Ende ihrer Entwicklung angelangt. Ein Blick auf entsprechende ETFs lohnt sich also – etwa auf den Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF (WKN: A2N6LC). Um stolze 61,50 Prozent konnte sich das Produkt 2023 im Wert steigern. Insgesamt zeigte sich in der Tech-Branche nach einer längeren Durststrecke wieder ein deutlicher Aufwärtstrend. Das zeigt auch der erfolgreichste Aktien-ETF des Jahres 2023.

Tipp: Themen-ETFs sind spannend. Schau dir also gleich unsere Themen-ETF-Seite an.

Der erfolgreichste Aktien-ETF im Börsenjahr 2023

Doch was war der erfolgreichste Aktien-ETF im vergangenen Jahr? Lassen wir andere Produkte wie ETCs außer Acht, dann ist der VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (WKN: A2QQ8F) der erfolgreichste Aktien-ETF 2023. Musste er 2022 noch Verluste von 84,93 Prozent verkraften, ging es 2023 um schier unglaubliche 332,62 Prozent nach oben. Anlegerinnen und Anleger mit dem Produkt im Portfolio dürften also mehr als versöhnt sein.