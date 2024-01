Mit Optimismus in ein herausforderndes Börsenjahr

Im aktuellen Börsenjahr bleiben das geopolitische und ökonomische Umfeld herausfordernd. Was bedeutet das für die Aktienanlage?

Im vergangenen Jahr schlossen die weltweiten Aktienmärkte aller Krisen, restriktiver Notenbanken und nachlassender wirtschaftlicher Entwicklung zum Trotz mit deutlichen Kurszuwächsen ab. Die Krisen gehen weiter. Nicht nur geopolitisch blieben die Kriegs- und Krisenherde Ukraine, Naher Osten und China/Taiwan bestimmend. Das Wachstum der Volkswirtschaften dürfte sich weiter verlangsamen. Für die Eurozone erwarten Volkswirte ein nur kleines Plus. In den USA gehen wir nach wie vor von einer leichten Rezession im ersten Halbjahr 2024 aus. In Asien werden die Wachstumsperspektiven überwiegen. Dabei ist China ein großer Unsicherheitsfaktor, da die Wirtschaft bisher nicht die gewünschte Dynamik zeigt. Die weltweit vorhandenen strukturellen Probleme der Volkswirtschaften dämpfen zusehends die Konjunktur.