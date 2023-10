Anleihen: Comeback der Bonds im Jahr nach dem Crash

Wenn die begebenen Anleihen zurückgezahlt werden, erfolgt dies zum Nennwert. Die beiden genannten Anleihen werden also am Ende der Laufzeit zu 100 Prozent zurückgezahlt. Somit wird sich der Kurs bis dahin sukzessive diesem Nennwert annähern. Bei einer linearen Betrachtung bedeutet das von heute an einen Kurszuwachs von rund zwei Prozent pro Jahr. Der Zinskupon kommt noch dazu. Sollten die Kapitalmarktzinsen innerhalb der Laufzeit wieder fallen, wird sich diese Entwicklung beschleunigen.

Auf der Aktienseite lauern in dem aktuellen Rezessionsumfeld deutlich höhere Risiken. Die Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren werden in der zweiten Jahreshälfte und vor allem in den kommenden Jahren stabile und ordentliche Erträge abwerfen. Wenn die Inflationsrate sinkt, sind in dieser Anlageklasse nach den vielen Jahren der negativen Realzinsen endlich wieder reale Renditen möglich.