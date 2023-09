Anleihe-ETFs: Blackrock bietet nun weitere iBonds an

Sie unterscheiden sich deutlich von konventionellen ETFs. Denn bis Ende August 2023 gab es diese in ETF-Form gebündelten Anleihen mit festen Rückzahlungsterminen nur in den USA. „Wir erweitern den Zugang zum Anleihemarkt und machen Investitionen in Anleihen für alle möglich und erschwinglich. iBonds sind so konzipiert, dass sie wie eine Anleihe feste Fälligkeiten haben, wie eine Aktie gehandelt werden können und wie ein Fonds diversifiziert sind, und das alles in der kosteneffizienten und transparenten ETF-Struktur”, sagt Christian Bimueller, Head of Digital Distribution Continental Europe für iShares und Wealth bei Blackrock.

Gleichzeitig profitieren Investorinnen und Investoren wie bei klassischen Anleiheninvestments von regelmäßigen Zinszahlungen und einer prognostizierbaren Rendite bis zur Fälligkeit. Die iBonds kombinieren also die Vorteile eines Investments in einzelne Anleihen mit den Vorteilen eines klassischen Anleihen-ETFs.

Tipp: Anleihen gehören in jedes Depot. Mit dem Risikorechner kannst du den für dich passenden Anteil ermitteln.

Die ganz neuen iBonds

Erst Ende August kamen die iBonds nach Deutschland. „Da der Pool der iBonds-ETFs wächst, können Anleger von einer zusätzlichen Vielfalt profitieren, die es ihnen ermöglicht, Portfolios nach ihren Bedürfnissen zusammenzustellen“, sagt David Wenicker, Head of iShares & Wealth bei Blackrock in Deutschland. Und so haben sie bereits Zuwachs erhalten. Die fünf neuen iBonds-ETFs ermöglichen ein Exposure in Investment-Grade (IG) -Unternehmensanleihen aus verschiedenen Ländern und Sektoren in jedem ETF, sowie in US-Staatsanleihen. Die neuen ETFs bieten zwei definierte Fälligkeitstermine, im Dezember 2025 und Dezember 2027 für IG-Anleihen in US-Dollar und Euro. Bei der Laufzeit hast du also die Qual der Wahl. Alle bisher bestehenden iBonds ermöglichen damit Fristen bis Dezember 2025, 2026, 2027 sowie 2028.