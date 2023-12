Umfeld für Anleihen dürfte 2024 noch besser werden

Stattdessen sei es sinnvoller, 20 Jahre zurückzugehen und zu betrachten, wie sich die heutigen Bewertungen in einem „normaleren“ geldpolitischen System auswirken. „Wenn man sich diese Analyse für einen Index der globalen Realrenditen von Staatsanleihen ansieht, erscheint das Bewertungsargument durchaus überzeugend, da sie nun wieder auf dem Durchschnitt des Zeitraums 2003 bis 2007 liegen“, erklärt Iain Stealey.

Mit Blick auf die verschiedenen Anleihensegmente hält Stealey nicht nur Staatsanleihen für attraktiv. „Betrachtet man die Renditespanne verschiedener Anleihensektoren in den letzten 20 Jahren, so weisen sämtliche Indizes Renditen über den 20-jährigen Durchschnittszinssätzen auf“, sagt der Experte. Die Neubewertung am Anleihenmarkt in den letzten zwei Jahren sei erheblich gewesen. Die aktuellen Bewertungen machten es jetzt sogar noch sinnvoller als zum Jahresbeginn 2023, auf Anleihen zu setzen. „Es können reale Renditen erzielt werden, was zu echten Chancen an den Anleihenmärkten führt“, fasst Iain Stealey zusammen.