Anlegen für Faulpelze: So kann jeder wirksam investieren

Du hast keine Lust dich groß mit deinen Finanzen zu beschäftigen, willst aber dennoch wirksam anlegen? Dann solltest du diesen Beitrag lesen.

Ganz klar: ETFs sind die Anlage für faule und zugleich schlaue. Nicht jeder hat Lust, sich stundenlang mit Finanzen zu beschäftigen. Das ist ja auch mühsam, ständig den Wirtschaftsteil der Zeitung zu durchwälzen, die obendrein nur das verkündet, was längst im Aktienkurs eingepreist ist. Will heißen: Die Extrameile zu gehen, lohnt sich bei Aktien meist nicht. Nicht einmal professionelle Fondsmanager können in der Regel den Vergleichsindex langfristig übertreffen. Wieso soll das also ein Privatanleger vom Küchentisch aus schaffen? Jetzt bitte nicht resignieren, denn die gute Nachricht folgt auf den Fuß: Faulheit und Passivität zahlt sich bei der Geldanlage aus. Denn mit breiten ETFs optimierst du dein Chance-Risiko-Verhältnis und hebst so das Potenzial der dynamischen Weltwirtschaft direkt in dein Depot. Wir beginnen mit aufwendigsten Möglichkeiten und „werden dann immer fauler“.