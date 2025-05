Ein Investment in Versicherer-ETFs kann für viele Anleger strategisch sinnvoll sein. Versicherungsunternehmen verfügen in der Regel über stabile Geschäftsmodelle, deren Prämieneinnahmen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten fließen. Viele Versicherungskonzerne sind meist seit Jahrzehnten etabliert und weisen oft eine nachhaltige Dividendenhistorie auf.

Versicherer-ETFs bieten daher eine interessante Mischung aus Stabilität, Dividendenrendite und Langfristigkeit. Zudem bieten sie eine gute Möglichkeit, sich im Finanzsektor breiter aufzustellen, ohne gezielt in Banken oder FinTechs einzeln investieren zu müssen. Auch Rückversicherer, die häufig Bestandteil dieser ETFs sind, gelten als besonders robust. Regulatorische Anforderungen und konservatives Management machen sie für risikobewusste Anleger attraktiv.