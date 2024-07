E-Commerce Logistik-ETFs

Amazon ist einer der weltweit größten Online-Händler und ist besonders effizient und schnell im Versand seiner Waren. Das Unternehmen dominiert den US-amerikanischen und europäischen Markt. JD Logistics ist ein führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen in China und bietet umfassende Logistikdienstleistungen für den elektronischen Handel. Das Unternehmen ist für seine effizienten Lager- und Lieferlösungen bekannt, mit denen Produkte schnell und zuverlässig an die Kunden geliefert werden können. Das südkoreanische Unternehmen Coupang betreibt dagegen eine der größten und am schnellsten wachsenden E-Commerce-Plattformen in Asien.