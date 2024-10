Logistik-Aktien: Ohne Logistik wären die Regale leer

Logistik-Aktien haben Potenzial

„Mit einem Gesamtvolumen im zurückliegenden Jahr in Höhe von knapp 330 Milliarden Euro ist die Logistikbranche in Deutschland der drittgrößte Wirtschaftssektor nach der Autobranche und dem Handel. Rund 3,3 Millionen Menschen arbeiten im deutschen Logistikmarkt“, sagt Markus Zschaber, geschäftsführender Gesellschafter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft Dr. Markus C. Zschaber mbH in Köln. Eine Verschnaufpause kennt die Branche nicht. Was der Lastwagen nicht schafft, übernimmt das Flugzeug oder das Schiff. Der Megatrend der Globalisierung treibt auch die Logistik-Sparte an.

Logistik-Aktien legen zu

Nach Ansicht Zschabers profitieren gerade die großen Logistikunternehmen wie FedEx (WKN: 912029). Der Weltmarktführer im Expressversand meldete vor wenigen Wochen die Zahlen für das zurückliegende Quartal. „Der Umsatz legte zwar nur um rund ein Prozent auf über 22 Milliarden Dollar zu, doch beim bereinigten Gewinn gab es eine Überraschung. Der stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwei Dollar auf 5,41 Dollar je Aktie“, so Zschaber und verweist darauf, dass dies deutlich mehr gewesen sei, als die Analysten erwartet hätten.

Das hat auch andere Papiere aus der Branche beflügelt, so etwa auch die der DHL Group (WKN: 555200). Die ehemalige Deutsche Post ist Deutschlands Logistikunternehmen Nummer eins und mittlerweile global unterwegs. „Mit einem jährlichen Umsatz von über 80 Milliarden Euro ist DHL die Nummer zwei hinter FedEx“, meint Zschaber.

Die grüne Welle ist für die Logistik ein Muss

Laut Zschaber gäbe es jedoch zwei Seiten: „Die Logistikbranche wächst zwar, sie steht aber auch vor großen Herausforderungen. Nicht alle Aktien des Sektors bieten daher attraktive Renditechancen. Der Klimawandel erfordert neue Arten des Transports, umweltfreundlich und CO2-neutral. Dies wird in Zukunft für enorme Veränderungen sorgen. In den Innenstädten werden Lastenfahrräder zur Normalität. E-Transporter kommen statt Diesel-Lkw zum Einsatz, Flugzeuge werden mit Wasserstoff fliegen und Schiffe mit grünem Methanol angetrieben“, so der Experte.

Das sei kein ökologischer Luxus, sondern eine Frage des ökonomischen Überlebens. Für Logistikunternehmen, die sich dagegen sperren, könnten sich die Aussichten eintrüben. Einen weiteren Hebel sieht der Fachmann im Einsatz der Künstlichen Intelligenz. Dies kann Prozesse günstiger und effizienter gestalten.