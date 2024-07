Nachhaltige Asien Pazifik-ETFs

Mit einem nachhaltigen Asien Pazifik-ETF kann in die aussichtsreiche Asien Pazifik-Region nachhaltig investiert werden. Dieser Teil der Welt hat für die Zukunft vermutlich große Chancen, u.a. durch ihr wirtschaftliches Potential aufgrund des Aufholpotentials in Richtung Wohlstand in vielen der Länder sowie die engen und intensiven Handelsbeziehungen. Allerdings kann durch die Investition in eine Region und die Konzentration auf nur wenige Werte ein Klumpenrisiko bestehen. Zudem können die Wachstumschancen von Japan, die es als bedeutendes Industrieland hat, meist nicht wahrgenommen werden, da dieses Land oft in den Indizes fehlt. Und auch die Reduktion der Pazifik-Region auf nur sehr wenige Länder, kann eine Einschränkung sein, die Vor- und Nachteile haben kann.

Wer sich aber vor einem Investment ausreichend finanzielles Wissen angeeignet hat und zu dessen Anlagestrategie und Asset Allocation dieser ETFs gut passen, für den können sie durchaus sinnvoll sein. Besonders als Beimischung in einem ausreichend breit diversifizierten Portfolio.