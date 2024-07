MSCI Canada-ETFs

Mit einem Investment in einen MSCI Canada-ETF lässt sich in rund 90 große Unternehmen Kanadas investieren. Da du damit nur in ein Land investierst, kann das ein Klumpenrisiko darstellen. Allerdings verfügt Kanada als eins der größten Länder der Welt über reiche Rohstoffvorkommen und gilt als politisch recht stabil. Zudem ist es ein Nachbarland zu den USA, einem der wirtschaftlich stärksten Ländern der Erde, was möglicherweise ein großer Vorteil sein kann.

Langfristig kann ein MSCI Canada-ETF ein attraktives Investment sein, sofern man sich der Risiken bewusst ist. Besonders in einem breit diversifizierten Portfolio mit einer ausgewogenen Asset Allocation, kann ein MSCI Canada-ETF eine gute Beimischung sein.