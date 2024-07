Der Euro STOXX Select Dividend 30 Index bildet die Wertentwicklung von 30 Unternehmen aus der Eurozone bzw. aus dem Euro STOXX Index ab, welche die höchsten Dividenden zahlen.

Die größten vertretenen Branchen in einem Index-ETF auf den Euro STOXX Select Dividend 30 Index sind: Finanzen (52,37 %), zyklische Konsumgüter (9,41 %), Versorger (8,69 %) und Industrie (7,99 %) (Stand: 24. Mai 2024).

Wir zeigen dir, in welchen Kategorien die einzelnen Euro STOXX Select Dividend 30-ETFs am besten abschneiden und worin die Vor- und Nachteile dieser ETFs liegen. Dadurch kannst du ermitteln, welcher der Euro STOXX Select Dividend 30-ETFs am besten zu dir passt.