Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot Nachhaltig ist unser Musterportfolio für Anleger, die ihre langfristige Altersvorsorge mit Nachhaltigkeitskriterien verbinden möchten.

Es investiert zu 100 Prozent in den thesaurierenden Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF, der Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abbildet. Dabei berücksichtigt der ETF ESG-Kriterien und schließt Unternehmen aus, die die definierten Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht erfüllen. Damit bleibt das Altersvorsorgedepot „Nachhaltig” global diversifiziert, berücksichtigt aber zusätzlich nachhaltige Auswahlkriterien.

Anleger, die ohne ESG-Screening weltweit investieren möchten, finden mit dem Altersvorsorgedepot 100/0 die klassische Aktien-Variante.