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Altersvorsorgedepot Nachhaltig

100 %Aktienquote
0,25 % p.a.Portfolio TER
01.01.2017 Starttag
1Anzahl ETFs
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Beschreibung

Das Altersvorsorgedepot Nachhaltig ist unser Musterportfolio für Anleger, die ihre langfristige Altersvorsorge mit Nachhaltigkeitskriterien verbinden möchten. 

Es investiert zu 100 Prozent in den thesaurierenden Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF, der Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit abbildet. Dabei berücksichtigt der ETF ESG-Kriterien und schließt Unternehmen aus, die die definierten Anforderungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nicht erfüllen. Damit bleibt das Altersvorsorgedepot „Nachhaltig” global diversifiziert, berücksichtigt aber zusätzlich nachhaltige Auswahlkriterien. 

Anleger, die ohne ESG-Screening weltweit investieren möchten, finden mit dem Altersvorsorgedepot 100/0 die klassische Aktien-Variante.

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Renditekennzahlen

1 Monat-2,03 %
3 Monate+4,22 %
6 Monate+12,71 %
Lfd. Jahr+12,99 %
1 Jahr+19,31 %
3 Jahre+61,33 % (17,09 % p.a.)
5 Jahre+63,29 % (10,19 % p.a.)
Seit Auflage (01.01.2017)+174,12 % (10,96 % p.a.)

Portfolio Kennzahlen

Anzahl ETFs1
Portfoliokosten (TER)0,25 % p.a.
Aktuelle Auss­schüt­tung p.a.
Portfolioerstellung01.01.2017

Wertentwicklung

Hier siehst du die Kursentwicklung des Altersvorsorgedepot Nachhaltig.

Regionen bzw. Assetklassen

Hier siehst du die Assetklassen/Regionenaufteilung.

Eingesetzte ETFs

Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF (Acc)
100,00 %
Andere
Andere
0,25 %
Aktien
21
Name
Gewichtung
Region
Land
Strategie
Ausschüttungs Rendite
TER
Assetklasse
Replikation
Sparpläne
Märkte. Insights. Feature-Updates: Jeden Mittwoch live auf YouTube – mit Markus Jordan.
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Rendite des Musterportfolios

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahres­renditeAuss­chüt­tung p.a.
20260,4 %0,7 %-5,5 %7,7 %6,2 %0,7 %-1,0 %0,8 %-0,7 %12,99 %0,00 %
20252,8 %-0,6 %-6,5 %-4,3 %5,0 %1,6 %4,4 %2,5 %3,3 %3,8 %-1,0 %0,5 %7,70 %0,00 %
20242,8 %3,6 %2,6 %-2,6 %2,8 %3,6 %0,3 %1,4 %1,7 %0,6 %6,3 %-1,3 %26,51 %0,00 %
20233,8 %-0,8 %1,4 %-0,4 %3,2 %3,1 %2,1 %-1,2 %-2,5 %-3,4 %5,0 %2,4 %17,28 %0,00 %
2022-4,9 %-3,6 %3,8 %-4,1 %-1,0 %-5,6 %8,8 %-2,1 %-7,6 %2,9 %3,3 %-6,6 %-15,51 %0,00 %
20210,7 %0,4 %3,2 %0,9 %-0,2 %4,2 %0,6 %2,8 %-2,3 %5,1 %0,2 %3,7 %28,28 %
20200,2 %-7,8 %-14,8 %14,6 %5,5 %1,4 %-0,2 %3,4 %-1,9 %-2,3 %8,0 %1,8 %6,40 %
20198,1 %3,3 %2,2 %2,3 %-4,8 %4,7 %1,4 %-1,3 %2,8 %1,5 %2,9 %2,7 %29,43 %
20181,4 %-2,0 %-2,1 %2,8 %3,0 %-1,5 %2,7 %1,3 %0,8 %-5,6 %1,1 %-9,4 %-5,75 %
2017-1,0 %4,0 %-1,0 %-0,6 %-1,4 %-1,7 %-1,2 %-0,8 %2,1 %2,6 %-1,0 %1,3 %7,91 %

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