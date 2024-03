Mit einem Mietkautionsdepot in ETFs investieren

Ein Mietkautionsdepot mit geeigneten, ausreichend breit gestreuten Welt-Aktien-ETFs eröffnet dir langfristig gute Chancen, den Kaufkraftverlust der Kaution durch Inflation auszugleichen. Wichtig ist dabei aber, dass Investitionen in ETFs Wertschwankungen unterliegen. Deshalb sollte deine Anlagedauer in solche geeigneten ETFs mindestens 15 Jahre betragen, was somit auch für deine Mietdauer gilt. Schließlich möchte niemand einen kurzfristig angelegten ETF bei einem Crash mit Verlust verkaufen.

Das Problem eines Mietkautionsdepots mit ETFs ist allerdings, dass der die Vermieterin oder der Vermieter dem zustimmen muss.

Hinzu kommt: Waren zuvor bereits nur wenige Anbieter dafür am Markt, haben viele davon ihre Angebote dafür mittlerweile eingestellt. Die Lage kann sich dafür in Zukunft wieder ändern. Dennoch lohnt es sich, sich neben der Mietkaution, sich schon heute ein normales Wertpapierdepot mit ETFs für langfristige Sparziele wie die Altersvorsorge einzurichten. Das finanzielle Wissen bietet dir z.B. unser ETF-Guide. Um genau das Wertpapierdepot zu finden, dass am besten zu dir und deiner Situation passt, empfiehlt sich unser Depot-Vergleich.