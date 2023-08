Stephen Derkash (EQM Indexes) über das Investment in Solarenergie

Herr Derkash, Sie haben für HANetf einen Solarenergie-ETF ins Leben gerufen. Welche Sparten sind hierin enthalten?

Unser TANN Solar-Index ist ein modifizierter Index mit Gleichgewichtung. Dies ist unserer Meinung nach der beste Weg, ein ausgewogenes Investment nicht nur in Large-Caps, sondern auch in innovativeren kleineren und mittelgroßen Solarunternehmen zu ermöglichen. Zu den Aktien mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr gehörten Small- und Mid-Caps. Unternehmen wie Maxeon Solar mit Sitz in Singapur, SMA Solar in Deutschland, Sunnova in den USA und Enlight in Israel. Außerdem verbessert ein gleichgewichteter Ansatz die Diversifizierung, die bei einem streng nach Marktkapitalisierung gewichteten Solarindex, bei dem die Top-5-Unternehmen 40 Prozent oder mehr des Index ausmachen können, begrenzter ist. Mit unserem Ansatz haben unsere Top-5-gewichteten Unternehmen in der Regel eine Gewichtung von etwa 15 Prozent und unsere Top-10 etwa 30 Prozent des Gesamtportfolios.

Unsere Strategie wählt 40 bis 45 Aktien aus, die tätig sind in der Herstellung von Solar-PVs, -Zellen und -Geräten oder in verwandten Aktivitäten. Anschließend wenden wir auch einen „Themenreinheitsfilter“ an, um die Gewichtung zu bestimmen. Unternehmen, die mindestens 60 Prozent ihrer Umsätze mit Solarenergie erzielen, werden als „reine“ Unternehmen eingestuft und gelten als Kern-Mitglieder mit höherer Gewichtung, während Nicht-Kern-Mitglieder geringer gewichtet werden. Komponenten innerhalb jeder Kategorie werden gleich gewichtet. Die Mindestmarktkapitalisierung beträgt 250 Millionen US-Dollar, das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen zwei Millionen US-Dollar pro Tag.

Was macht die Solarenergie für Anleger so spannend?

Zwischen 1992 und 2022 ist die weltweite Nutzung von Photovoltaik (PV) exponentiell um über 1000 Prozent gestiegen. In dieser Zeit entwickelte es sich von einem Nischenmarkt für kleine Anwendungen zu einer Mainstream-Stromquelle. Solar-PV befindet sich auf einem Wachstumspfad, der den globalen Stromsektor umwälzen wird. Solar-PV ist heute die günstigste Energieform und die installierte Solarkapazität hat deutlich zugenommen. Solarenergie ist eine entscheidende Technologie, die zur Dekarbonisierung des Stromsystems, zur Reduzierung von Emissionen und zur Begrenzung des Klimawandels erforderlich ist. 27 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen stammen aus dem Stromsektor. Wenn Solarenergie also dazu beitragen kann, die Emissionen in diesem Sektor zu reduzieren, wäre das von großem Nutzen.

Die IEA prognostiziert, dass erneuerbare Energien in den nächsten fünf Jahren über 90 Prozent des weltweiten Stromausbaus ausmachen und bis Anfang 2025 Kohle überholen und zur größten globalen Stromquelle werden. Solar wird voraussichtlich am schnellsten wachsen. Solar-PV und Onshore-Windkraftanlagen sind in der überwiegenden Mehrheit der Länder weltweit die günstigsten Optionen für die neue Stromerzeugung. Die weltweite Solar-PV-Kapazität wird sich im Zeitraum 2022–2027 nahezu verdreifachen und zur größten Stromquelle der Welt werden. Der weltweite Zubau erneuerbarer Kapazitäten soll im Jahr 2023 um 107 Gigawatt (GW) auf mehr als 440 GW ansteigen, der größte absolute Zuwachs aller Zeiten. Das entspricht mehr als der gesamten installierten Stromkapazität von Deutschland und Spanien zusammen.

Als Reaktion auf die durch die globale Energiekrise haben viele Ländern, insbesondere in Europa, aktiv nach Alternativen zu importierten fossilen Brennstoffen gesucht. Dieser veränderte Schwerpunkt schuf ein günstiges Umfeld für Solar-PV, insbesondere für private und gewerbliche Systeme, die schnell installiert werden können. Diese kleineren verteilten PV-Anwendungen werden voraussichtlich die Hälfte des diesjährigen Gesamteinsatzes von Solar-PV ausmachen – mehr als der Gesamteinsatz von Onshore-Windkraftanlagen im gleichen Zeitraum.

Welche Länder sind in Sachen Solarenergie besonders gut aufgestellt und warum?

Die Solarenergie nimmt auf der ganzen Welt zu, insbesondere in China, der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten und Indien, wo sinkende Modulpreise, die stärkere Verbreitung dezentraler Solar-PV-Systeme und ein politischer Vorstoß für den Einsatz in großem Maßstab zu einem höheren jährlichen Solarzubau führen. Solarenergie ist besonders attraktiv für Länder wie China und Indien, die traditionell Nettoenergieimporteure fossiler Brennstoffe sind. Es wird erwartet, dass Chinas Beitrag zum weltweiten Ausbau erneuerbarer Kapazitäten in den Jahren 2023 und 2024 zunehmen und seine Position als unangefochtener Marktführer im weltweiten Ausbau festigen wird.