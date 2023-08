Sabine Schoon-Renné (Comdirect): "Das Vertrauen in Robo-Advisors ist gestiegen"

Das unterstreicht die Bedeutung von Angeboten wie Robo-Advisors, die eine unkomplizierte, kosteneffiziente und bequeme Möglichkeit zum Vermögensaufbau bieten. Die Studienergebnisse zeigen grundsätzlich viel Stabilität im Vergleich zur Vorjahresstudie. So liegt die Bekanntheit von Robo-Advisors stabil bei über 60 Prozent. Auch rund 60 Prozent aller Befragten (Robo-Nutzer sowie Nicht-Nutzer) können sich vorstellen, Geld bei einem Robo-Advisor anzulegen. Bei den unter 50-Jährigen sind es sogar mehr als zwei Drittel. Das sind tolle Nachrichten für die Branche! Die Erwartungen an Robo-Advisors sind unverändert: Geringe Kosten und Einfachheit bei der Nutzung stehen im Fokus, gefolgt von Rendite, Transparenz und Flexibilität.

Besonders freut uns, dass das Vertrauen in Robo-Advisors gestiegen ist: Fast die Hälfte der Nutzer bewerten die digitale Vermögensverwaltung positiver als im Vorjahr. Außerdem ist der Anteil des Geldanlagevermögens, das Robo-Nutzer in einem Robo-Advisor halten, von 23 auf 30 Prozent gestiegen. Ein beachtliches Ergebnisse insbesondere angesichts der volatilen Börsenbewegungen und Krisenthemen im Jahr 2022. Ein weiteres spannendes Ergebnis ist, dass Frauen und Menschen unter 50 Jahren mehr auf Robo-Advisors setzen. Der Anteil ihres Vermögens, das durch Robo-Advisors verwaltet wird, ist deutlich gestiegen. Interessant sind auch die Daten derjenigen, die kein Interesse an der Geldanlage zeigen: Unsere Studienergebnisse zeigen, dass diese Gruppe den größten Vermögensverlust erlitten hat.

Neben den Robos waren auch Neobroker ein Trend in Sachen digitaler Geldanlage. Steht deren Geschäftsmodell nun Aufgrund des Verbots bezüglich des Prinzips der Rückvergütung auf dem Spiel? Vielleicht können Sie zunächst kurz erklären, was ist mit diesem sogenannten „Payment For Order Flow“ (PFOF) auf sich hat.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns zum Geschäftsmodell von Neobrokern nicht äußern.

Tipp: Hier erfährst du, was es mit Payment For Order Flow auf sich hat.

Der Charme vieler Neobroker bestand und besteht wohl zumindest bis 2026 darin, eine breite Palette kostenloser ETF-Sparpläne vorzuhalten. Auch Direktbanken bieten eine große Zahl kostenloser ETF-Sparpläne. Sind solche Modelle angesichts des PFOF-Verbots auch in Gefahr? Oder anderes gefragt: Müssen auch Direktbanken-Kunden dadurch mit Nachteilen rechnen?

Grundsätzlich begrüßen wir die mögliche Verbesserung der Transparenz und des Datenzugangs im Zusammenhang mit den Vorschlägen der MiFID/R. Die auf Payment For Order Flow basierenden Geschäftsmodelle bieten Verbrauchern einfache und kostengünstige Möglichkeiten, am Kapitalmarkt aktiv zu werden. Sie haben zu einer verstärkten Präsenz am Kapitalmarkt geführt, insbesondere in jungen Altersgruppen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen über betroffene Produkte oder Aktionsformate treffen können.