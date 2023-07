Hector McNeil (HANetf): "Unser Rüstungs-ETF investiert in Unternehmen, die NATO-Mitglieder beliefern"

Sie haben einen Rüstungs-ETF aufgelegt. Wie passt das zum aktuellen Nachhaltigkeitstrend in der ETF-Branche?

Wir bei HANetf glauben fest an Nachhaltigkeit und ESG. Aber so sehr wir auch nachhaltige Investmentansätze unterstützen und diese anbieten: Das schließt alles andere nicht aus. Die Welt sieht sich einem gefährlichen geopolitischen Umfeld gegenüber – sei es der Krieg in der Ukraine oder das wachsende Risiko eines Konflikts im Südchinesischen Meer. Die Aufgabe von Investoren besteht darin, globale Trends zu erkennen. Die zunehmenden geopolitische Risiken sind einer davon.

Es stellt sich immer mehr die Frage, ob Unternehmen aus dem Verteidigungssektor als ESG-konform angesehen werden können oder nicht. Angesichts der Aggression Russlands gegen die Ukraine überdenken viele Anleger den automatischen Ausschluss von Waffenherstellern durch ESG-Ansätze. Unternehmen, deren Waffen und Ausrüstung der Ukraine helfen, sich selbst zu verteidigen, sind nicht unbedingt unethisch. Das gilt auch für solche, die Polen, Finnland und den baltischen Staaten sowie anderen Ländern den Ausbau ihrer Verteidigungskapazitäten ermöglichen.

Können Sie Anleger verstehen, die moralische Bedenken bei Ihrem neuen Rüstungs-ETF haben?

Man kann verschiedene Positionen gegenüber dem Krieg und damit auch gegenüber Investitionen in Unternehmen haben, die Waffensysteme herstellen und verkaufen. An einem Ende des Spektrums stehen diejenigen mit einer rein pazifistischen Einstellung, für die jeder Krieg immer ungerecht ist. Sie möchten wahrscheinlich kein Engagement in Unternehmen des Verteidigungssektors und damit auch nicht in unserem ETF. Am anderen Ende des Spektrums stehen jene, denen die Moral völlig gleichgültig ist und die gerne in entsprechende Firmen investieren.

Wir haben versucht, unseren ETF so zu konzipieren, dass er Anleger zwischen diesen beiden Positionen anspricht, indem wir uns auf NATO-Mitglieder und verbündete Länder konzentrieren.

Fragen des Kriegs und der Verteidigung sind kompliziert. Wir alle verabscheuen zwar den Krieg und die Zerstörung, die er mit sich bringt. Er ist aber eine Realität in der Welt und manchmal muss ein Land sich und seine Bürger verteidigen – oder es zumindest im Bedarfsfall tun können. Ein Krieg zur Landesverteidigung gegen eine Aggression von außen, wie ihn die Ukrainer derzeit führen, wird – so tragisch er ist – weithin als moralisch gerecht angesehen.

Unser ETF investiert daher in Unternehmen, die NATO-Mitglieder beliefern. Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis. Es basiert auf den Grundsätzen der Verteidigung der nationalen Unabhängigkeit, Freiheit und Demokratie. Dies sind alles Prinzipien, für die es sich nach Ansicht vieler zu kämpfen lohnt.

Wir respektieren, wenn jemand aus ethischen Gründen nicht in diesen ETF investieren möchte. Wir denken aber nicht, dass dies die vorherrschende Meinung unter europäischen Anlegern ist.

Welche Unternehmen und Branchen enthält Ihr Rüstungs-ETF?

Grundsätzlich besteht das Portfolio aus Industrie- und Cybersicherheitsunternehmen. Wir haben einige der großen Namen wie Raytheon, BAE Systems, Leonidas und Thales, daneben auch Aerovironment, den Hersteller der Switchblade-Drohnen. Im Bereich Cybersicherheit sind Unternehmen wie Crowdstrike zu nennen, das sich auf den Schutz von Endgeräten, die Analyse von Cyber-Bedrohungen und die Reaktion auf Cyberangriffe spezialisiert hat. Ein weiteres Beispiel ist Cloudflare, das Web-Infrastruktur- und Website-Sicherheitsdienste einschließlich DDoS-Abwehr anbietet.