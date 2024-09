Christopher Mellor (Invesco): Diese Vorteile liefert die Blockchain

Wie lässt sich die Blockchain für Laien erklären?

Eine Blockchain ist wie ein digitales Hauptbuch, das über ein Netzwerk von Computern verteilt ist. Jede Transaktion wird in einem „Block“ gespeichert, und diese Blöcke sind wie eine Kette miteinander verbunden. Einmal hinzugefügt, kann ein Block nicht mehr geändert werden, was die Daten sehr sicher macht.





Viele verbinden die Blockchain in erster Linie mit dem Bitcoin. Wie hängen diese beiden miteinander zusammen?

Bitcoin war die erste Anwendung der Blockchain-Technologie. Die Blockchain dient als öffentliches und unveränderliches Hauptbuch, in dem alle Bitcoin-Transaktionen aufgezeichnet werden. Ohne die Blockchain gäbe es keinen Bitcoin, da sie eine sichere und dezentrale Buchführung ermöglicht.

In welchen Bereichen schafft die Blockchain bereits heute Vorteile für Unternehmen und möglicherweise auch die Gesellschaft?

Die Blockchain-Technologie bietet Vorteile in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel:

Finanzen: Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen und Senkung der Transaktionskosten.

Erleichterung grenzüberschreitender Zahlungen und Senkung der Transaktionskosten. Lieferketten: Verbesserte Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Produkten vom Ursprung bis zum Verbraucher.

Verbesserte Rückverfolgbarkeit und Transparenz von Produkten vom Ursprung bis zum Verbraucher. Gesundheitswesen: Sichere und unveränderliche Speicherung von Patientendaten.

Sichere und unveränderliche Speicherung von Patientendaten. Wahlen: Ermöglichung sicherer und transparenter digitaler Wahlsysteme.

Welche Anwendungen sind in näherer Zukunft denkbar?

In naher Zukunft könnten sich Anwendungen wie digitale Identitätsmanagementsysteme, automatisierte Vertragsausführung (intelligente Verträge), dezentrale Finanzdienstleistungen (DeFi) und verbesserte IoT-Sicherheitslösungen (Internet der Dinge) durchsetzen.

Sie haben selbst einen Blockchain-ETF. Wie direkt oder indirekt investieren Anleger darüber in die Blockchain?

Blockchain ist eine Technologie mit breiter Anwendung in vielen Branchen. Der ETF bietet ein indirektes Engagement in diesen verschiedenen Anwendungen, indem er in die Aktien von Unternehmen investiert, die im Bereich der Blockchain-Technologie tätig sind oder von deren Wachstum profitieren. Der ETF hält ein diversifiziertes Portfolio solcher Unternehmen, so dass die Anleger am Wachstum und der Entwicklung der Blockchain-Technologie in der gesamten Wirtschaft teilhaben können. Dies unterscheidet sich von Investitionen in Kryptowährungen, die nur eine von vielen Anwendungen der Blockchain-Technologie sind.