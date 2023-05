Alternative Assets auf dem Vormarsch: Pokemon ins Portfolio?

Pokemon und Co. als alternative Assets

Grundsätzlich spricht für solche Alternative Assets, dass sie sich von Schwankungen an der Börse nicht beeinflussen lassen. Fügt man solche Anlageklassen einem Portfolio hinzu, schwankt in der Theorie sein Wert im Zeitablauf weniger. Zudem ist der Markt, auf dem diese Sammlerstücke gehandelt werden, noch nicht so stark reguliert wie etwa der Wertpapierhandel. Das bietet Anlegern mit Marktkenntnis, guten Kontakten und viel Erfahrung einen Vorteil vor anderen Sammlern.



Doch lohnt sich das auch? Der Knight Frank Luxus-Investment-Index zeigt, wie gut sich einzelne alternative Anlageklassen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben. Ganz vorne liegt Whiskey mit 373 Prozent, danach Autos mit 185 Prozent und Wein mit 162 Prozent Wertsteigerung. Grundsätzlich sind diese Anlagen also interessanter als Aktien. Diese kommen im Durchschnitt auf eine Verdopplung alle zehn Jahre.

Blockchain statt Investmentfonds

Bisher ist es jedoch schwierig, an der Wertentwicklung teilzuhaben, wenn man nicht direkt in diese Assets investieren will oder – mangels Expertise – kann. Es gibt zwar immer wieder den Versuch, die einzelnen Themen in Fonds zu verpacken, aber das Angebot ist rar.