Chancen: Wechseln Goldminen-ETFs jetzt auf die Überholspur?

Goldminenindizes mit Nachholpotenzial – eine Chance für Goldminen-ETFs?

Möglicherweise halten die Investoren bei der lange Zeit in Vergessenheit geratenen Branche nun ein Comeback für möglich. Argumente gibt es einige, schließlich wirkt sich ein steigender Goldpreis positiv auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung der Goldminen aus. Sollte der Aufwärtstrend des gelben Edelmetalls von nachhaltiger Natur sein und – abgesehen von akzeptablen technischen Korrekturen – kein Trendwechsel nach unten erfolgen, verfügen Goldminen auf lange Sicht über erhebliches Nachholpotenzial.

Einige Goldminenindizes zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Indexmitglieder attraktive Kurs/Gewinn-Verhältnisse und ansehnliche Dividendenrenditen bieten. Diese Vorteile sind bislang aber ignoriert worden. Weil sich der Goldpreis seit Jahren deutlich besser als Goldminentitel entwickelt hat, bewegen sich Kennzahlen, welche die jeweiligen Branchenindizes in Gold bemessen, nur knapp oberhalb ihrer historischen Tiefststände. So entsprach zum Beispiel der NYSE Arca Gold BUGS Index im November 2003 dem Gegenwert von 0,64 Feinunzen Gold. Aktuell liegt dieses Verhältnis bei lediglich 0,11, was auf eine deutliche historische Unterbewertung hindeutet.

Tipp: Erfahre jetzt alles über das Investieren in Gold.

Die Auswahl an Goldminen-ETFs und deren zugrunde liegenden Indizes blieben trotz der Goldpreisrally bislang relativ überschaubar. Weil ein Investment in diese Branche in der Regel der Charakter eines „sicheren Hafens“ zugestanden wird, sollten in Frage kommende ETFs folgende Bedingungen erfüllen: Es sollte unbedingt eine physische Replikation vorliegen und die Marktkapitalisierung sollte möglichst über der Marke von 100 Millionen Euro liegen. Diese Voraussetzungen erfüllen insgesamt sechs Papiere.

Auf Monatssicht mit starkem Hebel

Sämtliche in Frage kommenden Goldminen-ETFs haben sich in den vergangenen vier Wochen um mindestens 20 Prozent verteuert und erzielten damit gegenüber dem Goldpreis (+9,3 Prozent) eine markante Outperformance.