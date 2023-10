Was diesen Goldminen-ETF besonders interessant macht

Für Gold bzw. für einen Goldminen-ETF sprechen viele Argumente

Die deutlich gestiegenen geopolitischen Risiken haben die jüngste Goldpreisschwäche auf einen Schlag beendet und den altbewährten Krisenschutz in der Spitze um mehr als 50 Dollar verteuert. Die Kriegsgefahr im Nahen Osten und benachbarter Regionen stellt aber lediglich ein kleines Mosaiksteinchen innerhalb eines intakten Gesamtbildes dar, welches zahlreiche Kaufargumente unterschiedlichster Couleur beinhaltet. Für verunsicherte Investoren bietet sich an, das Goldexposure des eigenen Portfolios nicht ausschließlich durch Gold, sondern auch durch Goldminen darzustellen. Dabei sollten allerdings – neben den zweifellos existierenden Vorteilen – auch die Besonderheiten und potenziellen Nachteile nicht außer Acht gelassen werden.

Indirektes Gold-Investment mit einem Goldminen-ETF

Wer in Goldminen investiert, tätigt im Grunde genommen ein indirektes Goldinvestment, schließlich besteht zwischen beiden Anlageformen eine starke Korrelation. Soll heißen: Tendiert der Goldpreis bergauf (bergab), ist bei Goldminen ebenfalls mit einer Aufwärtsbewegung (Talfahrt) zu rechnen. Dabei sollte allerdings unbedingt eine Hebelwirkung einkalkuliert werden. Es ist also damit zu rechnen, dass Aufwärts- bzw. Abwärtstrends des Goldpreises bei Goldmineninvestments meist rasanter ausfallen. Letztere weisen daher in der Regel eine höhere Kursschwankungsintensität (Volatilität) aus, was per se nicht als Nachteil betrachtet werden muss. Grund: Mit steigender Volatilität nimmt auf der einen Seite zwar das Verlustrisiko zu, auf der anderen Seite wächst dadurch aber auch die potenzielle Renditechance.

Tipp: Hier findest du eine Auflistung von Goldminen-ETFs.

Diversifikation ist extrem wichtig

Wer über ein Goldmineninvestment nachdenkt, sollte dieses stets in diversifizierter Form vornehmen, schließlich ist das Risiko einer Goldminenaktie (Streik, Naturkatastrophe, Länderrisiko) schwer kalkulierbar und deshalb guten Gewissens nur in diversifizierter zu empfehlen. Goldminen-ETFS gelten in diesem Zusammenhang als interessante Option. Auf der Website von extraetf.com stehen derzeit neun Alternativen zur Auswahl, von denen sechs Exemplare sowohl durch eine Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen Euro als auch durch ihre physische Replikation auszeichnen. Auf beides sollte aufgrund des Bezugs zur Krisenwährung Gold und des damit verbundenen Charakters eines „Safe-Haven-Investments“ unbedingt geachtet werden.