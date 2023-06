Verborgene Schätze: Sind Cloud-Firmen aus der zweiten Reihe die richtige Wahl?

Immer mehr Unternehmen setzen auf Cloud-Lösungen, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und Kosten zu sparen. Ein Cloud-ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen aus der zweiten Reihe dieses Wachstumsmarktes zu investieren.

Doch welche Unternehmen sind in einem solchen ETF enthalten und welche Risiken sind mit einer solchen Investition verbunden? Diesen Fragen gehen wir in diesem Artikel nach. Für Anlegerinnen und Anleger, die in aufstrebende börsennotierte Unternehmen aus diesem Wachstumsmarkt investieren möchten, bietet der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF (WKN: A2PQVE) eine interessante Möglichkeit. Der zugrunde liegende BVP Nasdaq Emerging Cloud Index hat seit seiner Auflegung am 16. August 2013 eine beeindruckende Performance von +573,1 Prozent erzielt. Der Nasdaq kam im gleichen Zeitraum nur auf +267,5 Prozent, der S&P 500 erzielte +158,6 Prozent und der Dow Jones bildete mit +123,9 Prozent das Schlusslicht. Diese Zahlen verdeutlichen das hohe Wachstumspotenzial des Cloud-Marktes.