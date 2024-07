Uran-ETF als Profiteur des Wiederauflebens der Kernenergie

Uran-ETF konnte zulegen

„Dies hat die Aussichten und die Aktienkurse der in der Nuklearindustrie tätigen Unternehmen beflügelt, was sich auch in der Wertentwicklung unseres VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF (WKN: A3D47K) und der stetig wachsenden Anlegernachfrage seit seiner Auflage im vergangenen Jahr widerspiegelt“, sagt Rozemuller.

Über den ETF

Der ETF folgt dem MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index. Er schließt Unternehmen aus, die sehr schwerwiegende Verstöße gegen soziale Normen begangen haben, Umsätze mit umstrittenen Waffen erzielen oder bestimmte Umsatzschwellen in verschiedenen kritischen Sektoren überschreiten. Der ETF hat weder nachhaltige Investitionen als Anlageziel noch fördert er ökologische oder soziale Merkmale gemäß der SFDR-Verordnung.